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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Daily Mail: Роналду организовал слежку за американкой, которая обвинила его в изнасиловании

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду нанял детектива для наблюдения за американкой Кэтрин Майоргой, сообщает Daily Mail.

    Согласно изданию, 33-летний футболист рассчитывает таким образом дискредитировать 34-летнюю женщину за обвинения в изнасиловании.

    Предположительно, в июне 2009 они имели интимную близость в Лас-Вегасе, после чего Майорга собиралась подать на португальца судебный иск за склонение к сексу. По распространенной версии, в зимой 2010 года игрок сборной Португалии заплатил ей 375 тысяч долларов в обмен на молчание.

    Напомним, Роналду пополнил состав туринского клуба 10 июля, перейдя из «Реала» за 117 миллионов евро после девяти лет выступлений. В восьми матчах всех турниров за новый клуб форвард забил три гола и отдал пять результативных передач.

    Источник: Daily Mail

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    01.10.2018 23:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      Igreks 2 октября 2018, 10:48

      С каждой путаной нужно перед тем договор подписывать, что по обоюдному согласию, и не разглашению)))))

      1
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      Рейтинг: +882

      kliker 2 октября 2018, 00:33

      Логично. Нужно же знать, что за курица открыла пасть.

      0
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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 2 октября 2018, 00:09

      Серьёзно? Роналду? Не, не думаю.

      0
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      Рейтинг: +101

      Максим2712 1 октября 2018, 23:53

      Любит наблюдать

      -1
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