Daily Mail: Роналду организовал слежку за американкой, которая обвинила его в изнасиловании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду нанял детектива для наблюдения за американкой Кэтрин Майоргой, сообщает Daily Mail.

Согласно изданию, 33-летний футболист рассчитывает таким образом дискредитировать 34-летнюю женщину за обвинения в изнасиловании.

Предположительно, в июне 2009 они имели интимную близость в Лас-Вегасе, после чего Майорга собиралась подать на португальца судебный иск за склонение к сексу. По распространенной версии, в зимой 2010 года игрок сборной Португалии заплатил ей 375 тысяч долларов в обмен на молчание.

Напомним, Роналду пополнил состав туринского клуба 10 июля, перейдя из «Реала» за 117 миллионов евро после девяти лет выступлений. В восьми матчах всех турниров за новый клуб форвард забил три гола и отдал пять результативных передач.