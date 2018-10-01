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    АПЛ. «Борнмут» на последних минутах тура вырвал победу над «Кристал Пэлас»

    Заключительный матч 7-го тура чемпионата Англии «Борнмут»«Кристал Пэлас» завершился со счетом 2:1.

    Голы на счету Дэвида Брукса, Патрика ван Анхольта и Джуниора Станисласа. Автор первого гола в возрасте 21 лет и 84-х дней стал самым молодым бомбардиром в истории выступления «вишен» в АПЛ.

    «Борнмут» набрал 13 очков и поднялся седьмую строчку в турнирной таблице. «Стекольщики» с семью баллами остались на 13-м месте.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

    Борнмут – Кристал Пэлас – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Брукс, 5; 1:1 – ван Анхольт, 55; 2:1 – Станислас, 87 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2018 23:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 2 октября 2018, 00:57

      Молодцы!

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