АПЛ. «Борнмут» на последних минутах тура вырвал победу над «Кристал Пэлас»

Заключительный матч 7-го тура чемпионата Англии «Борнмут» – «Кристал Пэлас» завершился со счетом 2:1.

Голы на счету Дэвида Брукса, Патрика ван Анхольта и Джуниора Станисласа. Автор первого гола в возрасте 21 лет и 84-х дней стал самым молодым бомбардиром в истории выступления «вишен» в АПЛ.

«Борнмут» набрал 13 очков и поднялся седьмую строчку в турнирной таблице. «Стекольщики» с семью баллами остались на 13-м месте.

Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

Борнмут – Кристал Пэлас – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Брукс, 5; 1:1 – ван Анхольт, 55; 2:1 – Станислас, 87 (с пенальти).

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