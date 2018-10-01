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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ни один россиянин не вошел в окончательный список кандидатов на премию Golden Boy

    Стал известен окончательный список претендентов на премию Golden Boy-2018, вручаемую итальянской газетой Tuttosport лучшему молодому футболисту года в Европе возрастом не старше 21 года.

    В финальные топ-40 не попал не попал ни один российский игрок.

    В окончательный список кандидатов вошли такие футболисты, как Тренд Арнолд («Ливерпуль»), Кельвен Амьен-Аду («Тулуза»), Уссем Ауа («Лион»), Муса Барроу («Аталанта»), Йосип Брекало («Вольфсбург»), Патрик Кутроне («Милан»), Том Дэвис («Эвертон»), Матейс де Лигт («Алавес»), Мусса Диаби, Тимоти Веа, Килиан Мбаппе (все – «ПСЖ»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Ашраф Хакими, Кристиан Пулишич (оба – «Боруссия» Дортмунд), Бубакар Камара («Марсель»), Мойзе Кин («Ювентус»), Джастин Клюйверт («Рома»), Пьетро Пеллегри («Монако»), Марсело Сараччи, Дайот Упамечано (оба – «РБ Лейпциг»), Винисиус Жуниор («Реал»), Мусса Ваге («Барселона»), Николо Дзаниоло («Рома»).

    Источник: Football Italia

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    01.10.2018 18:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 16:01

      Жаль.

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      Рейтинг: +3580

      Axe111 1 октября 2018, 21:11

      И что тут такого? ???? ТАМ ФУТБОЛИСТЫ А НЕ МАЛЬЧИКИ ИНСТГРАММОВ

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 1 октября 2018, 20:02

      Не попал не попал

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 1 октября 2018, 19:56

      и это не удивительно

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      Рейтинг: +38

      Space001 1 октября 2018, 19:53

      Очевидно

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 октября 2018, 19:45

      Мбаппе и Пулишич явно выделяются из общего списка. По идее, тут Мбаппе без вопросов, но может решат дать кому-то менее известному, так сказать авансом.
      де Лигт играет за Аякс, а не Алавес))) Исправьте.

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      Рейтинг: +342

      Nikita Suarez 1 октября 2018, 19:30

      С Мбаппе конкурировать некому! Можно сейчас смело отдавать награду пацану)

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