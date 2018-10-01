Ни один россиянин не вошел в окончательный список кандидатов на премию Golden Boy

Стал известен окончательный список претендентов на премию Golden Boy-2018, вручаемую итальянской газетой Tuttosport лучшему молодому футболисту года в Европе возрастом не старше 21 года.

В финальные топ-40 не попал не попал ни один российский игрок.

В окончательный список кандидатов вошли такие футболисты, как Тренд Арнолд («Ливерпуль»), Кельвен Амьен-Аду («Тулуза»), Уссем Ауа («Лион»), Муса Барроу («Аталанта»), Йосип Брекало («Вольфсбург»), Патрик Кутроне («Милан»), Том Дэвис («Эвертон»), Матейс де Лигт («Алавес»), Мусса Диаби, Тимоти Веа, Килиан Мбаппе (все – «ПСЖ»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Ашраф Хакими, Кристиан Пулишич (оба – «Боруссия» Дортмунд), Бубакар Камара («Марсель»), Мойзе Кин («Ювентус»), Джастин Клюйверт («Рома»), Пьетро Пеллегри («Монако»), Марсело Сараччи, Дайот Упамечано (оба – «РБ Лейпциг»), Винисиус Жуниор («Реал»), Мусса Ваге («Барселона»), Николо Дзаниоло («Рома»).