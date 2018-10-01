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  • Ни один россиянин не вошел в окончательный список кандидатов на премию Golden Boy

Ни один россиянин не вошел в окончательный список кандидатов на премию Golden Boy

1 октября 2018, 18:58
7

Стал известен окончательный список претендентов на премию Golden Boy-2018, вручаемую итальянской газетой Tuttosport лучшему молодому футболисту года в Европе возрастом не старше 21 года.

В финальные топ-40 не попал не попал ни один российский игрок.

В окончательный список кандидатов вошли такие футболисты, как Тренд Арнолд («Ливерпуль»), Кельвен Амьен-Аду («Тулуза»), Уссем Ауа («Лион»), Муса Барроу («Аталанта»), Йосип Брекало («Вольфсбург»), Патрик Кутроне («Милан»), Том Дэвис («Эвертон»), Матейс де Лигт («Алавес»), Мусса Диаби, Тимоти Веа, Килиан Мбаппе (все – «ПСЖ»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Ашраф Хакими, Кристиан Пулишич (оба – «Боруссия» Дортмунд), Бубакар Камара («Марсель»), Мойзе Кин («Ювентус»), Джастин Клюйверт («Рома»), Пьетро Пеллегри («Монако»), Марсело Сараччи, Дайот Упамечано (оба – «РБ Лейпциг»), Винисиус Жуниор («Реал»), Мусса Ваге («Барселона»), Николо Дзаниоло («Рома»).

Источник: Football Italia
Европа
Комментарии (7)
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Nikita Suarez
1538411415
С Мбаппе конкурировать некому! Можно сейчас смело отдавать награду пацану)
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Cules2013
1538412357
Мбаппе и Пулишич явно выделяются из общего списка. По идее, тут Мбаппе без вопросов, но может решат дать кому-то менее известному, так сказать авансом. де Лигт играет за Аякс, а не Алавес))) Исправьте.
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Space001
1538412839
Очевидно
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серега кашин
1538412983
и это не удивительно
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Жёлто-синий
1538413356
Не попал не попал
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Axe111
1538417505
И что тут такого? ???? ТАМ ФУТБОЛИСТЫ А НЕ МАЛЬЧИКИ ИНСТГРАММОВ
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zigbert
1538485293
Жаль.
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