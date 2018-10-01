Черчесов: «Чалов? Зачем меня спрашивать о фамилиях, о которых мы вообще не думаем?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о причинах, по которым он не вызвал в состав национальной команды на матчи Лиги наций со Швецией и Турцией нападающего ЦСКА Федора Чалова.

20-летний футболист – лучший бомбардир РПЛ. На его счету семь голов.

– Снова не вызваны в команду молодые игроки: Чалов, Максименко, Рассказов и так далее. Они не в команде только из-за занятости в молодежке?

– А кто вам сказал, что мы их хотели вызывать? Зачем меня спрашивать о фамилиях, о которых мы вообще не думаем.

– Чалов является лучшим бомбардиром РПЛ. Его вызов ожидался.

– Чалов и в прошлый раз не ожидался, и в этот. Всему свое время. За эти два года, думаю, мы показали вам делом, что в каких-то вещах есть всегда логика. Мы стараемся спокойно на все реагировать и принимать те решения, которые необходимы. И в прошлый раз мы ни на кого из них не рассчитывали, и в этот раз не рассчитываем. Игра в клубе и сборной — разные вещи. Этим футболистам надо проявлять себя, во-первых, в молодежной сборной и добиваться результата. Вот и все. И мы на это смотрим. Я специально летал в Нижний Новгород их смотреть. И что-то не увидел тех, кто бы нас мог усилить. И это им посыл, что если хотят в первую сборную попадать, надо в молодежной проявлять себя.

Новый состав сборной России. Лучшего бомбардира РПЛ там нет