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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Черчесов: «Чалов? Зачем меня спрашивать о фамилиях, о которых мы вообще не думаем?»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о причинах, по которым он не вызвал в состав национальной команды на матчи Лиги наций со Швецией и Турцией нападающего ЦСКА Федора Чалова.

    20-летний футболист – лучший бомбардир РПЛ. На его счету семь голов.

    – Снова не вызваны в команду молодые игроки: Чалов, Максименко, Рассказов и так далее. Они не в команде только из-за занятости в молодежке?

    – А кто вам сказал, что мы их хотели вызывать? Зачем меня спрашивать о фамилиях, о которых мы вообще не думаем.

    – Чалов является лучшим бомбардиром РПЛ. Его вызов ожидался.

    – Чалов и в прошлый раз не ожидался, и в этот. Всему свое время. За эти два года, думаю, мы показали вам делом, что в каких-то вещах есть всегда логика. Мы стараемся спокойно на все реагировать и принимать те решения, которые необходимы. И в прошлый раз мы ни на кого из них не рассчитывали, и в этот раз не рассчитываем. Игра в клубе и сборной — разные вещи. Этим футболистам надо проявлять себя, во-первых, в молодежной сборной и добиваться результата. Вот и все. И мы на это смотрим. Я специально летал в Нижний Новгород их смотреть. И что-то не увидел тех, кто бы нас мог усилить. И это им посыл, что если хотят в первую сборную попадать, надо в молодежной проявлять себя.

    Новый состав сборной России. Лучшего бомбардира РПЛ там нет

    Источник: Sport24

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    01.10.2018 15:47
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 15:06

      Сейчас Черчесову лучше не перечить. Отошьет.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 2 октября 2018, 00:52

      Может будем оценивать решения тренера по составу после матчей с шведами и турками, а не до них. У него есть конкретная задача в турнире, которую он пока успешно решает. Вот если не решит, тогда уместны вопросы: "Почему заболотный, а не Чалов?"

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 2 октября 2018, 00:36

      Почитал комментарии, посмотрел статистику: Заболотный 288 игр 79 голов, Чалов 142 игры 62 гола. Чалов может сыграть в одно касание, что подходит для комбинационного футбола. А Черчесов прививает бей-беги, по этому ему в штрафной соперника нужен столб или 2, а то и 3.

      0
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      Рейтинг: +151

      Hansson > Отчаянный Пердун 2 октября 2018, 01:28

      Где такую замечательную стату нашёл этих игроков?))

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Hansson 2 октября 2018, 10:32

      Спортбокс

      0
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 1 октября 2018, 23:27

      ...Зачем меня спрашивать о фамилиях, о которых мы вообще не думаем... , когда человек о себе начинает говорить в третьем лице, как король, явно крыша потекла, а у Стасика, давно уж там потоп...))

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Сенситив 2 октября 2018, 09:48

      в третьем лице было бы примерно так так:" зачем ему говорить фамилии, о которых он не думает":)))

      0
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      Рейтинг: +449

      Сенситив > спанчес 2 октября 2018, 14:52

      так говорят во втором лице, сразу видно,что уроки русского языка и литературы, вы, сударь, успешно пропускали...))

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Сенситив 3 октября 2018, 08:14

      Ты с кем споришь красавчик?
      1 лицо - я мы
      2 лицо - ты вы
      3 лицо - он она оно они

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Сенситив 3 октября 2018, 08:15

      гуджил тебе в помощь

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      Рейтинг: +388

      R015RK 1 октября 2018, 22:58

      Выкинуть это тело из спортивного костюма, за его вечно хамовитые ответы. Реально чудик, посмотри как сейчас играет Болото, а как Чалов!

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 1 октября 2018, 20:39

      А это случайно не тот матч, на который летал Черчесов смотреть молодежку, в котором Чалов совсем не играл.

      2
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      Рейтинг: +1292

      каа 1 октября 2018, 18:31

      А по какому принципу или логике в составе "нынешний" Дзагоев... или был Габулов?!

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      Рейтинг: +241

      Moveton 1 октября 2018, 18:23

      вот может и не прошли хорватов, потому что не расчитывали на чалова, а он бы пользы явно больше принёс, чем смолов

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > Moveton 1 октября 2018, 18:31

      А если был бы он и не прошли бы Египет, что бы ты тогда говорил?)))

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Moveton 1 октября 2018, 21:37

      слишком высокий уровень ответственности , если Смолов не справился с нервами то про молодого Чалова смешно разговаривать... могу ошибаться , но это моё мнение. У Чалова всё впереди удачи пацану!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ВикторВВ 1 октября 2018, 22:34

      А Египет прошли благодаря Смолову???)))

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > h3LL1k 1 октября 2018, 22:35

      Мбапе нам в помощь.)))

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Владислав Vlad 2 октября 2018, 17:50

      будет огонь!)

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 1 октября 2018, 18:20

      Не "физрук", а бай прямо-таки. Как говорится: "будем посмотреть".

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 1 октября 2018, 17:58

      Ну среди всех нападающих нашей сборной Чалов явно на много сильнее и полезнее других , надеюсь этими не вызовами в сборные он будет забивать ещё больше !

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