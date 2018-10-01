Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Чалов? Зачем меня спрашивать о фамилиях, о которых мы вообще не думаем?»

Черчесов: «Чалов? Зачем меня спрашивать о фамилиях, о которых мы вообще не думаем?»

1 октября 2018, 15:47
49

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о причинах, по которым он не вызвал в состав национальной команды на матчи Лиги наций со Швецией и Турцией нападающего ЦСКА Федора Чалова.

20-летний футболист – лучший бомбардир РПЛ. На его счету семь голов.

– Снова не вызваны в команду молодые игроки: Чалов, Максименко, Рассказов и так далее. Они не в команде только из-за занятости в молодежке?

– А кто вам сказал, что мы их хотели вызывать? Зачем меня спрашивать о фамилиях, о которых мы вообще не думаем.

– Чалов является лучшим бомбардиром РПЛ. Его вызов ожидался.

– Чалов и в прошлый раз не ожидался, и в этот. Всему свое время. За эти два года, думаю, мы показали вам делом, что в каких-то вещах есть всегда логика. Мы стараемся спокойно на все реагировать и принимать те решения, которые необходимы. И в прошлый раз мы ни на кого из них не рассчитывали, и в этот раз не рассчитываем. Игра в клубе и сборной — разные вещи. Этим футболистам надо проявлять себя, во-первых, в молодежной сборной и добиваться результата. Вот и все. И мы на это смотрим. Я специально летал в Нижний Новгород их смотреть. И что-то не увидел тех, кто бы нас мог усилить. И это им посыл, что если хотят в первую сборную попадать, надо в молодежной проявлять себя.

Новый состав сборной России. Лучшего бомбардира РПЛ там нет

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Турция Швеция Чалов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (49)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Аид666
1538398570
мда.... Заболотный когда успел проявить себя? или Л - логика....
Ответить
Olanare99
1538399055
а вот хреново что не думаешь
Ответить
Леха из Твери
1538400382
Заболотный такое днище. Чалова хотя бы на замену могли бы вызвать.
Ответить
Челнинец
1538400416
а Заболотный чем проявил? один гол в Пустые закатил и все, и сидит в запасе, техники ноль, точности нет при ударах, нахрен такое бревно ваще, лучше Чалова наигрывать тем более молод, потенциал высок пашет на поле!
Ответить
dimag
1538403459
Ну при всем уважении к тренеру выведшему Сборную в 1/4 ЧМ - немного хамоватые ответы дает. Ну и как многие тут заметили - уж лучше Чалов чем Заболотный.
Ответить
Полная Канистра
1538403521
этого упоротого не прошибёшь ни чем
Ответить
ВетеR
1538403738
Очень гордый Физрук))
Ответить
латунный
1538403889
зато вызвали нулевых заболотного и полоза
Ответить
vladimir-7
1538404344
Стас, был ишаком и до самой старости остается тупым ишаком.
Ответить
Рубик Докоян
1538405291
" Игра в клубе и сборной -- разные вещи". Так и тренер клуба и сборной -- это две разные профессии, однако же работают и порой одновременно...
Ответить
Главные новости
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
15:25
Видео«Локомотив» показал последний день Батракова в клубе
15:10
2
Тарханов: «В СССР все было идеально»
14:56
4
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
1
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
8
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Мойзес из ЦСКА впервые высказался о тяжелой травме
14:24
2
Канчельскис прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:18
Легионер, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
14:11
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
14:00
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
8
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Игрок «Краснодара» – о предложениях из Европы: «Я вернулся домой, думаю, здесь и закончу»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
12
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
11
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
19
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
8
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+