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    Какой вы футболист?

    Газзаев: «Акинфеев – настоящая легенда российского спорта. Он заслужил всего самого хорошего»

    Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев выразил сожаление в связи с тем, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев завершил выступления за национальную команду.

    «Прежде всего, я очень сожалею, что Игорь закончил выступать в составе национальной сборной. Но раз он принял такое решение, мы, во-первых, должны его уважать, а во-вторых, оно было совершенно обдуманное и взвешенное. Он всегда был ответственным человеком, как в 16 лет, когда он начал свою карьеру, так и по сей день, поэтому мы все должны уважать его решения.

    Игорь – человек, который посвятил всю свою жизнь родному клубу, национальной сборной, своему отечеству, и стал примером для подражания нашей молодежи. Он – настоящая легенда нашего спорта, и действительно заслужил самые высокие эпитеты своей профессиональной деятельности. Я ему хочу пожелать крепкого здоровья и дальнейших успехов, какой бы деятельностью он ни решил заняться. Он заслужил всего самого хорошего», – сказал Газзаев.

    Акинфеев − феномен. Таких больше не будет

    Источник: Sport24

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    01.10.2018 14:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +351

      simoron81 1 октября 2018, 17:04

      верные слова Газза

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 октября 2018, 14:50

      Игорю спасибо! Здоровья, удачи и успехов в родном клубе. Счастья
      и здоровья всей его семье. Низкий поклон тебе, Игорь!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 1 октября 2018, 14:47

      Игорь - легенда, Игрочище!!! успехов и здоровья....

      4
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      Рейтинг: +2054

      almanev 1 октября 2018, 14:25

      Да хранит его Георгий Победоносец!

      4
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