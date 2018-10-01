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  • Газзаев: «Акинфеев – настоящая легенда российского спорта. Он заслужил всего самого хорошего»

Газзаев: «Акинфеев – настоящая легенда российского спорта. Он заслужил всего самого хорошего»

1 октября 2018, 14:18
4

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев выразил сожаление в связи с тем, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев завершил выступления за национальную команду.

«Прежде всего, я очень сожалею, что Игорь закончил выступать в составе национальной сборной. Но раз он принял такое решение, мы, во-первых, должны его уважать, а во-вторых, оно было совершенно обдуманное и взвешенное. Он всегда был ответственным человеком, как в 16 лет, когда он начал свою карьеру, так и по сей день, поэтому мы все должны уважать его решения.

Игорь – человек, который посвятил всю свою жизнь родному клубу, национальной сборной, своему отечеству, и стал примером для подражания нашей молодежи. Он – настоящая легенда нашего спорта, и действительно заслужил самые высокие эпитеты своей профессиональной деятельности. Я ему хочу пожелать крепкого здоровья и дальнейших успехов, какой бы деятельностью он ни решил заняться. Он заслужил всего самого хорошего», – сказал Газзаев.

Акинфеев − феномен. Таких больше не будет

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь Газзаев Валерий
Комментарии (4)
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almanev
1538393107
Да хранит его Георгий Победоносец!
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vovan55
1538394432
Игорь - легенда, Игрочище!!! успехов и здоровья....
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vladimir-7
1538394638
Игорю спасибо! Здоровья, удачи и успехов в родном клубе. Счастья и здоровья всей его семье. Низкий поклон тебе, Игорь!
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simoron81
1538402692
верные слова Газза
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