Газзаев: «Акинфеев – настоящая легенда российского спорта. Он заслужил всего самого хорошего»

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев выразил сожаление в связи с тем, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев завершил выступления за национальную команду.

«Прежде всего, я очень сожалею, что Игорь закончил выступать в составе национальной сборной. Но раз он принял такое решение, мы, во-первых, должны его уважать, а во-вторых, оно было совершенно обдуманное и взвешенное. Он всегда был ответственным человеком, как в 16 лет, когда он начал свою карьеру, так и по сей день, поэтому мы все должны уважать его решения.

Игорь – человек, который посвятил всю свою жизнь родному клубу, национальной сборной, своему отечеству, и стал примером для подражания нашей молодежи. Он – настоящая легенда нашего спорта, и действительно заслужил самые высокие эпитеты своей профессиональной деятельности. Я ему хочу пожелать крепкого здоровья и дальнейших успехов, какой бы деятельностью он ни решил заняться. Он заслужил всего самого хорошего», – сказал Газзаев.

Акинфеев − феномен. Таких больше не будет