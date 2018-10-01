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    Какой вы футболист?

    Покеттино: «Невозможно, чтобы я возглавил «Барселону». Мы идем разными путями»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино накануне матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Барселоны» заявил, что никогда не возглавит каталонскую команду.

    «У меня много друзей в столице Каталонии, в том числе и в «Барселоне», к которым я испытываю огромное уважение. Но наши пути с «Барселоной» расходятся в противоположных направлениях. Поэтому это было бы невозможно.

    Возвращение в этот город – это всегда что-то хорошее, и матч против «Барселоны» тоже. Это всегда мотивирует», – сказал Покеттино.

    Встреча «Тоттенхэм» – «Барселона» пройдет в среду, 3 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени. Ответная игра состоится 11 декабря.

    Источник: Marca

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    01.10.2018 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 1 октября 2018, 17:29

      Вроде это он уже говорил. И наверное не раз))

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 1 октября 2018, 16:11

      если Лопетеги уволят после этого сезона,то хотелось бы видеть Маурисио на тренерской скамье Мадрида!!!

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