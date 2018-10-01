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Каррера: «Ждем, когда Еременко будет готов к игре»

1 октября 2018, 01:35
16

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре команды и высказался о полузащитнике Романе Еременко.

В 2016 году УЕФА дисквалифицировал хавбека на два года за употребление кокаина, 6 октября этого года срок отстранения истечет.

– Что не получается?

– Мы медленно работаем с мячом. Игроки редко берут ответственность на себя, не хватает последнего паса. Кроме того, игроки чувствуют давление. Не знаю, многие ли из вас играли в футбол, но есть ситуации, когда игрок особенно ощущает давление. Нам нужно отложить все эти мысли и не обращать внимание на мнение тех, кто считает, что нам нужно стыдиться, и продолжать работать.

– Еременко может помочь завести игру?

– Он хороший игрок, ждем, когда он будет готов к игре. Думаю, он оправдает надежды тех, кто ждет его на поле.

Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (16)
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dimag
1538349551
Ну да, Ташаев то заиграл? В его так ждали в Спартаке. Глушаков вроде заиграл, но плохо кончил. Тот кто плохо уходит тому самому потом плохо становится.Там на небе тоже наверно футол любит, он все видит.
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Niko
1538366629
Наркоман придёт, поможет отвлечься от проблем
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Caniggia
1538368103
Да, конечно, усилит, взбодрит, развеселит, только не забывать давать ему перед матчами нюхнуть.
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Добрый Бобер
1538368775
Одна болтовня.
Ответить
все_будет_AUDI
1538370496
Ну конечно выйдет предатель наркоман и сделает класс .....
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Рубик Докоян
1538372517
Интересно было бы узнать как он определяет готовность футболиста играть в основе... Когда у него спрашивают, почему имярек не играет, то отвечает, что он ещё не готов. А на вопрос почему на сей раз такой-то вышел -- я посчитал, что он готов к игре. В итоге уже сыграли многие, а игры как не было так и нет.
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Д Альбертини
1538383572
Мы медленно работаем с мячом.. игроки не берут на себя ответственность... А чем вы господин тренер занимались на предсезонке??? Что вы вообще делаете как тренер перед играми в чемпионате? И остальных играх.. Они точно тренируются??? Чем они там на тренировках вообще занимаются???
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Fan Loko mik
1538383656
Каррера как тренер нуль без палочки! Это было видно сразу! На эмоциях Спартак стал чемпионом, на эмоциях, а не благодаря тренерскому таланту Массимо!
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ivanthebest
1538390945
Ерёма это не паноцея, но если разобраться он усилит игру команды и вот почему: скорее всего он будет играть в центре вместе с Фернандо, что позволит Массимо (наконец-то) передвинуть Зобу ближе к атаке в ранг апз, что наконец позволит восстановить боевой трезубец в центре поля. Отсюда уже может исходить реальная угроза, которая исходила в предыдущих удачных играх и сезонах. Попова можно будет смело и безвылазно усадить на скамейку, а на 2 вакантные позиции крайков будет неплохой выбор пусть и не очень качественный: Ханни, Роша, Ломовицкий, Ташаев, Самедов. P.S. Все местные критиканы, пошевелите мозгами хоть немного и подумайте на досуге о том, что убирают Карреру и что дальше? Кого приглашать? Топ-тренера, х..ра с два?! Условного Якина? Это тоже минимум год ждать пойдёт, не пойдёт. Кого ещё? Вместо того чтобы здесь вонять, лучше дайте тренеру, который привёл команду впервые за 16 лет к чемпионству, и который выстроил команду которая почти всегда по таблице находится в топ-3, спокойно поработать пару месяцев и перестроить команду. А Вы тут воняете как неблагодарный скот с криками "Домой, домой!". Реально жалкое впечатление вы оставляете о себе.
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zigbert
1538468823
Все будет зависеть от его игры. Пока никто не знает его физические кондиции.
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