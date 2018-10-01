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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каррера: «Ждем, когда Еременко будет готов к игре»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре команды и высказался о полузащитнике Романе Еременко.

    В 2016 году УЕФА дисквалифицировал хавбека на два года за употребление кокаина, 6 октября этого года срок отстранения истечет.

    – Что не получается?

    – Мы медленно работаем с мячом. Игроки редко берут ответственность на себя, не хватает последнего паса. Кроме того, игроки чувствуют давление. Не знаю, многие ли из вас играли в футбол, но есть ситуации, когда игрок особенно ощущает давление. Нам нужно отложить все эти мысли и не обращать внимание на мнение тех, кто считает, что нам нужно стыдиться, и продолжать работать.

    – Еременко может помочь завести игру?

    – Он хороший игрок, ждем, когда он будет готов к игре. Думаю, он оправдает надежды тех, кто ждет его на поле.

    Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.10.2018 01:35
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 11:27

      Все будет зависеть от его игры. Пока никто не знает его физические кондиции.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 октября 2018, 13:49

      Ерёма это не паноцея, но если разобраться он усилит игру команды и вот почему: скорее всего он будет играть в центре вместе с Фернандо, что позволит Массимо (наконец-то) передвинуть Зобу ближе к атаке в ранг апз, что наконец позволит восстановить боевой трезубец в центре поля. Отсюда уже может исходить реальная угроза, которая исходила в предыдущих удачных играх и сезонах. Попова можно будет смело и безвылазно усадить на скамейку, а на 2 вакантные позиции крайков будет неплохой выбор пусть и не очень качественный: Ханни, Роша, Ломовицкий, Ташаев, Самедов.

      P.S. Все местные критиканы, пошевелите мозгами хоть немного и подумайте на досуге о том, что убирают Карреру и что дальше? Кого приглашать? Топ-тренера, х..ра с два?! Условного Якина? Это тоже минимум год ждать пойдёт, не пойдёт. Кого ещё? Вместо того чтобы здесь вонять, лучше дайте тренеру, который привёл команду впервые за 16 лет к чемпионству, и который выстроил команду которая почти всегда по таблице находится в топ-3, спокойно поработать пару месяцев и перестроить команду. А Вы тут воняете как неблагодарный скот с криками "Домой, домой!". Реально жалкое впечатление вы оставляете о себе.

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 1 октября 2018, 11:47

      Каррера как тренер нуль без палочки! Это было видно сразу! На эмоциях Спартак стал чемпионом, на эмоциях, а не благодаря тренерскому таланту Массимо!

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > Fan Loko mik 1 октября 2018, 15:06

      Тоже самое и про Локо можно сказать тогда по твоему.....посмотри как они играют на следующий год после чемпионства не чем не лучше Спартака...

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 1 октября 2018, 11:46

      Мы медленно работаем с мячом.. игроки не берут на себя ответственность... А чем вы господин тренер занимались на предсезонке??? Что вы вообще делаете как тренер перед играми в чемпионате? И остальных играх.. Они точно тренируются??? Чем они там на тренировках вообще занимаются???

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Д Альбертини 1 октября 2018, 13:52

      А ты кто вообще? Чтобы тебя ещё во что-то посвящать? Без тебя разберутся и без всех остальных. До этого тренер, без всяких Вась справлялся и сейчас справится. А то возомнили здесь из себя х..р знает кого, что перед вами должны отчитываться. Иди лучше мамку спроси о готовности борща, это единственное что ты вправе спрашивать, и то с натяжкой.

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > ivanthebest 2 октября 2018, 04:00

      Мамка, гони борщ. А после борща тебе будет натяжка))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 октября 2018, 08:41

      Интересно было бы узнать как он определяет готовность футболиста играть в основе... Когда у него спрашивают, почему имярек не играет, то отвечает, что он ещё не готов. А на вопрос почему на сей раз такой-то вышел -- я посчитал, что он готов к игре. В итоге уже сыграли многие, а игры как не было так и нет.

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 1 октября 2018, 08:08

      Ну конечно выйдет предатель наркоман и сделает класс .....

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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 1 октября 2018, 07:39

      Одна болтовня.

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 1 октября 2018, 07:28

      Да, конечно, усилит, взбодрит, развеселит, только не забывать давать ему перед матчами нюхнуть.

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      Рейтинг: +1969

      Niko 1 октября 2018, 07:03

      Наркоман придёт, поможет отвлечься от проблем

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      Рейтинг: +839

      dimag 1 октября 2018, 02:19

      Ну да, Ташаев то заиграл? В его так ждали в Спартаке. Глушаков вроде заиграл, но плохо кончил. Тот кто плохо уходит тому самому потом плохо становится.Там на небе тоже наверно футол любит, он все видит.

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      Рейтинг: +6325

      порт > dimag 1 октября 2018, 07:35

      А проститутка сказала что Глушитель хорошо кончил бане.

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