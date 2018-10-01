Каррера: «Ждем, когда Еременко будет готов к игре»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре команды и высказался о полузащитнике Романе Еременко.

В 2016 году УЕФА дисквалифицировал хавбека на два года за употребление кокаина, 6 октября этого года срок отстранения истечет.

– Что не получается?

– Мы медленно работаем с мячом. Игроки редко берут ответственность на себя, не хватает последнего паса. Кроме того, игроки чувствуют давление. Не знаю, многие ли из вас играли в футбол, но есть ситуации, когда игрок особенно ощущает давление. Нам нужно отложить все эти мысли и не обращать внимание на мнение тех, кто считает, что нам нужно стыдиться, и продолжать работать.

– Еременко может помочь завести игру?

– Он хороший игрок, ждем, когда он будет готов к игре. Думаю, он оправдает надежды тех, кто ждет его на поле.

Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?