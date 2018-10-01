Карпин: «Вспоминаю ли фразу Федуна о сбитом летчике? Что за бред вы спрашиваете?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 9-го тура РПЛ против «Спартака» ответил на вопрос о критике в свой адрес.

– Что для вас значит победа над «Спартаком»? Вспоминали перед игрой фразу Леонида Федуна о сбитом летчике?

– Мы взяли три очка – вот все, что для меня это значит. А насчет сбитого летчика… Каждый день вспоминаю и не сплю. Что за бред вы спрашиваете?

Владелец «Спартака» Леонид Федун называл Карпина «сбитым летчиком» в 2014 году, когда специалист покинул московский клуб.

Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?