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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Карпин: «Вспоминаю ли фразу Федуна о сбитом летчике? Что за бред вы спрашиваете?»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 9-го тура РПЛ против «Спартака» ответил на вопрос о критике в свой адрес.

    – Что для вас значит победа над «Спартаком»? Вспоминали перед игрой фразу Леонида Федуна о сбитом летчике?

    – Мы взяли три очка – вот все, что для меня это значит. А насчет сбитого летчика… Каждый день вспоминаю и не сплю. Что за бред вы спрашиваете?

    Владелец «Спартака» Леонид Федун называл Карпина «сбитым летчиком» в 2014 году, когда специалист покинул московский клуб.

    Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.10.2018 01:27
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 11:14

      Вот еще один пример подтверждающий профнепригодность.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 октября 2018, 15:14

      Кто таких клоунов аккредитует для интревьюирования? За такие мягко скажем не "этичные" вопросы на руси принято в щи давать))

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      Рейтинг: +1440

      balam 1 октября 2018, 14:16

      Валера,верим!!!

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      Рейтинг: +5072

      Т34 1 октября 2018, 11:15

      У профессиональных работников прессы таких гнилых вопросов не будет, а дебильных желтушных писак, возомнивших себя журналистами, но не знающих элементарных правил журналистики, не волнует этика поведения при взятии интервью. Поэтому мы все чаще встречаемся с такими тупыми вопросами.
      А по поводу "сбитого летчика", можно сказать так, что не все сбитые летчики погибают или заканчивают свою карьеру, некоторые снова возвращаются в строй.
      Валерию Карпину удачи, как и всем спартаковским легендам.

      2
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 1 октября 2018, 10:59

      Удачи Карпину !!! Май месяц покажет кто прав . дай бог Ростов окажется на тройке призеров

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 1 октября 2018, 10:06

      Действительно, какой-то дебильный вопрос.

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 1 октября 2018, 09:00

      Журналюга то, туповат...А Валерий Георгиевич доказывает(тьфу,чтоб не сглазить) свою высокую квалификацию тренера,удачи Вам!

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 октября 2018, 08:35

      Если бы не обязаловка и денежные штрафы, то главные тренеры не ходили бы на пресс-конференцию. Просто ужас как деградировала журналистика и спортивная в частности.

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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru > Рубик Докоян 1 октября 2018, 09:04

      ...только журналистика??? А хозяева нашей жизни НЕТ ???

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > FaTeK1945ru 1 октября 2018, 09:19

      Не хватит диссертации, чтобы об этом написать. ))) Мы же на футбольном сайте, и я ограничиваюсь только футболом.

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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru > Рубик Докоян 1 октября 2018, 09:40

      ...согласен с Вами,но всё взаимосвязано.Говорим --футбол,подразумеваем ГАЗПРОМ и т.д до бесконечности.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > FaTeK1945ru 1 октября 2018, 09:51

      "Газпром" как раз одним футболом не ограничивается. ))) Без него в Питере не было бы хоккея, волейбола и баскета. А если бы и был то на уровне первой и второй лиг как было ранее. Кроме "Газпрома" в футболе участвует и "Лукойл", "Роснефть", Россети", "Аэрофлот" " РЖД", банк ВТБ до недавнего времени. Без их денег не было бы многих клубов.

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      Рейтинг: +8

      footbalist1985 1 октября 2018, 07:14

      миии

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      Рейтинг: +502

      Евгений П 1 октября 2018, 06:20

      Да журналюги вечно несут бред. Пора привыкнуть

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