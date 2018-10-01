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  • Карпин: «Вспоминаю ли фразу Федуна о сбитом летчике? Что за бред вы спрашиваете?»

Карпин: «Вспоминаю ли фразу Федуна о сбитом летчике? Что за бред вы спрашиваете?»

1 октября 2018, 01:27
17

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 9-го тура РПЛ против «Спартака» ответил на вопрос о критике в свой адрес.

– Что для вас значит победа над «Спартаком»? Вспоминали перед игрой фразу Леонида Федуна о сбитом летчике?

– Мы взяли три очка – вот все, что для меня это значит. А насчет сбитого летчика… Каждый день вспоминаю и не сплю. Что за бред вы спрашиваете?

Владелец «Спартака» Леонид Федун называл Карпина «сбитым летчиком» в 2014 году, когда специалист покинул московский клуб.

Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Карпин Валерий Федун Леонид
Комментарии (17)
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СЛАВА 81
1538347506
Это не бред . Это вопрос.
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dimag
1538351199
Валера исправился, он понял что деньги не решают все, то Москва, то Армавир - то князь, то грязь...А из кабинетов - Миллер тоже стал это понимать, может и Федун догонит.
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Евгений П
1538364036
Да журналюги вечно несут бред. Пора привыкнуть
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Рубик Докоян
1538372121
Если бы не обязаловка и денежные штрафы, то главные тренеры не ходили бы на пресс-конференцию. Просто ужас как деградировала журналистика и спортивная в частности.
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Юрий Крутько
1538373635
Журналюга то, туповат...А Валерий Георгиевич доказывает(тьфу,чтоб не сглазить) свою высокую квалификацию тренера,удачи Вам!
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vgarakh
1538377564
Действительно, какой-то дебильный вопрос.
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Басмачи
1538380746
Удачи Карпину !!! Май месяц покажет кто прав . дай бог Ростов окажется на тройке призеров
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Т34
1538381749
У профессиональных работников прессы таких гнилых вопросов не будет, а дебильных желтушных писак, возомнивших себя журналистами, но не знающих элементарных правил журналистики, не волнует этика поведения при взятии интервью. Поэтому мы все чаще встречаемся с такими тупыми вопросами. А по поводу "сбитого летчика", можно сказать так, что не все сбитые летчики погибают или заканчивают свою карьеру, некоторые снова возвращаются в строй. Валерию Карпину удачи, как и всем спартаковским легендам.
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ivanthebest
1538396062
Кто таких клоунов аккредитует для интревьюирования? За такие мягко скажем не "этичные" вопросы на руси принято в щи давать))
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zigbert
1538468079
Вот еще один пример подтверждающий профнепригодность.
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