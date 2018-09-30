Моуринью готов продать Санчеса в январе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов продать нападающего Алексиса Санчеса в зимнее трансферное окно.

Специалист исключил 29-летнего футболиста из заявки на матч седьмого тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:3).

«Юнайтед» приобрел чилийца у «Арсенала» в январе этого года. Но, как показало время, приобретение форварда стало дорогостоящей ошибкой Моуринью, который теперь планирует продать игрока.

В нынешнем сезоне Санчес провел пять матчей в АПЛ, отметившись одной голевой передачей.

Пожалуйста, увольте Моуриньо