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Моуринью готов продать Санчеса в январе

30 сентября 2018, 16:14
19

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов продать нападающего Алексиса Санчеса в зимнее трансферное окно.

Специалист исключил 29-летнего футболиста из заявки на матч седьмого тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:3).

«Юнайтед» приобрел чилийца у «Арсенала» в январе этого года. Но, как показало время, приобретение форварда стало дорогостоящей ошибкой Моуринью, который теперь планирует продать игрока.

В нынешнем сезоне Санчес провел пять матчей в АПЛ, отметившись одной голевой передачей.

Пожалуйста, увольте Моуриньо

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Санчес Алексис Моуринью Жозе
Комментарии (19)
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Антон bx14e
1538313559
Есть ощущение,что в январе он сможет его продать только в компьютерной игре..
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Skull_Boy
1538313639
Кому лавочник нужен то
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Рубик Докоян
1538314307
Кто его купит с такой "личкой в 450-500 т. фунтов стерлингов в неделю. Маур настаивал на его покупке вместе с ним и уйдёт...
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Caniggia
1538314656
Моур готов продать Санчеса в январе, МЮ готов выгнать Моура в октябре.
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21082014
1538315600
Долгосрочные планы Моуриньо строить теперь не стоит.его увольнение—вопрос скорого времени.
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Костефан
1538315940
Себя лучше продай
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Mario84
1538317049
Похоже у Жозе Моуринью истерика, он не понимает что происходит и как это исправить. Что то похожее было в конце его прибывания в Реале, а затем в Челси. Кажется его идеи перестали работать, а новых он не придумал.
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САНЁК17
1538321782
Новогодний распродажа
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kykyi
1538323645
Это уже истерика.
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zigbert
1538335157
Зря он ушел из Арсенала.
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