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  • Президент Хорватии: «В финале чемпионата мира-2018 Путин больше болел за нас»

Президент Хорватии: «В финале чемпионата мира-2018 Путин больше болел за нас»

29 сентября 2018, 09:34
12

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выразила мнение, за кого во время финала чемпионата мира-2018 болел ее российский коллега. Владимир Путин поддерживал хорватов, считает женщина.

«Мы говорим сейчас неформально, поэтому я скажу, что после игры сказала министру иностранных дел России Сергею Лаврову: мне показалось, что президент Путин все же чуть больше болел за Хорватию.

Не имеет значения, за кого болел Путин; важно, что он был очень добр, очень добр, он зашел в нашу и во французскую раздевалку», – сказала Грабар-Китарович.

Чемпионами стали французы.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Хорватия Путин Владимир
Комментарии (12)
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Александр ЗА
1538203214
Да
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alex1951
1538204251
Что же ты ,красавица, столько молчала? Полагаю,что отныне хорваты больше не будут обыгрывать Россию, И сделают правильные выводы..)))
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Nerlinger
1538206225
Не за Вас, а за нефть и газ!!!
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Fju-2
1538208741
Хотел конкурс мокрых маек на награждении посмотреть.
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Майор Балдёжник
1538209090
за распиленное бабло он болел
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zigbert
1538216777
Чуть больше Колинда ,чуть больше.
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yorgenbarenz
1538223455
Больше за вас болел?Жаль,в процентах не озвучила....
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zubr252
1538224014
За такого призедента Хорватии и я тоже поболел бы.
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