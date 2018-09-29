Президент Хорватии: «В финале чемпионата мира-2018 Путин больше болел за нас»

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выразила мнение, за кого во время финала чемпионата мира-2018 болел ее российский коллега. Владимир Путин поддерживал хорватов, считает женщина.

«Мы говорим сейчас неформально, поэтому я скажу, что после игры сказала министру иностранных дел России Сергею Лаврову: мне показалось, что президент Путин все же чуть больше болел за Хорватию.

Не имеет значения, за кого болел Путин; важно, что он был очень добр, очень добр, он зашел в нашу и во французскую раздевалку», – сказала Грабар-Китарович.

Чемпионами стали французы.