Дзюба: «Приношу Жиго свои извинения. Это нелепая случайность»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба извинился перед защитником «Спартака» Самуэлем Жиго.

В матче команд в шестом туре РПЛ (0:0) россиянин в одном из игровых эпизодов сзади толкнул француза. В результате контакта Жиго упал и повредил крестообразную связку колена, выбыв на полгода. По словам Дзюбы, произошла нелепая случайность.

«Еще раз приношу Жиго свои извинения. Когда футболисты получают такую травму, честно, умысла не было. Я хотел сыграть в плечо, но на повторе увидел, что сыграл в спину. Это действительно нелепая случайность. Когда он вышел, я спросил, все ли в порядке, он сказал, что да. Но это очень обидно», – сказал Дзюба в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24».

В нынешнем сезоне Жиго провел за московский клуб восемь матчей, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.