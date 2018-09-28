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  • Дзюба: «Приношу Жиго свои извинения. Это нелепая случайность»

Дзюба: «Приношу Жиго свои извинения. Это нелепая случайность»

28 сентября 2018, 17:19
16

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба извинился перед защитником «Спартака» Самуэлем Жиго.

В матче команд в шестом туре РПЛ (0:0) россиянин в одном из игровых эпизодов сзади толкнул француза. В результате контакта Жиго упал и повредил крестообразную связку колена, выбыв на полгода. По словам Дзюбы, произошла нелепая случайность.

«Еще раз приношу Жиго свои извинения. Когда футболисты получают такую травму, честно, умысла не было. Я хотел сыграть в плечо, но на повторе увидел, что сыграл в спину. Это действительно нелепая случайность. Когда он вышел, я спросил, все ли в порядке, он сказал, что да. Но это очень обидно», – сказал Дзюба в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24».

В нынешнем сезоне Жиго провел за московский клуб восемь матчей, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Жиго Самуэль
Комментарии (16)
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aurora5858
1538144711
Дзюба изменился -это факт и удивительно в лучшую сторону.
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Yev
1538144821
Кто ж Артёку подменил? Прямо человеком стал, так и лет через 10 президентом стать может.
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subbotaspartak
1538145091
Кержак в своё время извинился И вратаря Спартака "убил"...
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порт
1538145239
Жаль конечно Жиго, но это футбол, контактный вид спорта. Это не шахматы.
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Krossmen73
1538145542
Тёмка просто молодец!Мужчина и профессионал!Не взирая на клубные предпочтения поступил по-человечески.Принёс извинения.Ну а то что случилось на поле,это к сожалению досаднейшая и нелепейшая случайность от которой,увы,никто не застрахован.Самюэлю же скорейшего возвращения в строй!!!
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razory
1538145800
молодец Артём
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ДВС
1538146580
Вообще-то в момент, когда Жиго получил травму, Дзюба находился от него метров в двух не меньше. А то, что был штрафной на Дзюбе в той игре задолго до того. Так после фола Жиго живенько бегал по полю без последствий. Говорят, что Артём восточными единоборствами интересовался, а там, как будто, есть такой удар с отсроченными последствиями. Сегодня тихо пихнул, а через месяц противник попал в больничку, если не хуже. Нужно проверить.
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KOLBIS
1538148838
Просто в этот момент получилось,видимо рецидив уже был на подходе и не в этом,так в следующем эпизоде бы повредил...Ну а Артему респект,научился не только шутить...
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Zubo
1538150904
Хороший жест, там действительно был игровой момент
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zigbert
1538163152
Молодец что хоть сейчас извинился.
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