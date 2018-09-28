Бонуччи: «Ювентус» стал лучше играть с аутсайдерами»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал об изменениях в команде в текущем сезоне по сравнению с предыдущими годами.

«Ювентус» стал более зрелой командой. Это главное отличие по сравнению с прошлыми годами.

Случилось это благодаря ряду игроков, самому клубу и великолепному тренеру. «Ювентус» сделал еще один шаг вперед.

Сейчас мы лучше играем против клубов из нижней части таблицы, с которыми прежде у нас возникали трудности. Конкуренция, которая есть в нашей команде, позволяет развиваться каждому из нас», – сказал Бонуччи.

«Ювентус» после шести туров лидирует в итальянской Серии А с 18-ю очками в своем активе.