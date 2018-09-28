«Арсенал» отказался продлевать контракт с Рэмзи из-за завышенных запросов по зарплате

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи не смог договориться с клубом о продлении контракта. Действующее соглашение рассчитано до середины 2019 года.

Валлиец рассчитывал получить в новом контракте значительную прибавку по зарплате. Он ориентировался на партнера по команде Месута Озила, который поднял зарплату до 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Сейчас Рэмзи зарабатывает 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Он хотел удвоить эту цифру.

В услугах Рэмзи заинтересованы «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентус».