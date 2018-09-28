Кокорин: «Не надо думать, что из Махачкалы будет просто увезти три очка»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не ждет легкой игры в матче девятого тура российской Премьер-лиги с «Анжи».

«У нас в этом сезоне есть тяжелые встречи, команда пока в стадии построения своей игры. Но что бросается в глаза – нам очень хорошо удавались домашние матчи. Много создавали моментов, а в некоторых случаях и реализация была хорошей – как, например, в матче с «Локомотивом».

Главное, чтобы так продолжалось и дальше. Именно на это мы рассчитываем в матче с «Анжи». Нужно максимально ответственно подойти к этой встрече и не думать, что из Махачкалы будет просто увезти три очка», – сказал Кокорин.

Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Зенит» состоится в воскресенье, 30 сентября, в 14:00 по московскому времени.