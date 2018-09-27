Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение в матче 6-го тура Примеры против «Севильи» (0:3).

«Проблема в том, что «Севилья» оказалась лучше нас, особенно в начале игры.

Ни игроки, ни тренер были не в лучшей форме в первом тайме. Если бы в начале второго тайма мы забили, то у нас был бы шанс.

Такое бывает в Примере, и это произойдет снова. А теперь мы должны готовиться к следующей важной, сложной игре», – сказал Лопетеги.

29 сентября «Реал» сыграет с «Атлетико» в матче 7-го тура чемпионата Испании.