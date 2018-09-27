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  • Матч 10-го тура «Енисей» – «Спартак» состоится в Красноярске

Матч 10-го тура «Енисей» – «Спартак» состоится в Красноярске

27 сентября 2018, 15:17
5

Матч 10-го тура РПЛ «Енисей»«Спартак» состоится в Красноярске. Решение об этом было принято сегодня на заседании Бюро исполкома РФС.

«Внести изменение в Постановление Бюро Исполкома РФС № 199/1 от 18.09.2018, допустив, в виде исключения, для проведения ФК «Енисей» домашних матчей 8-16 туров Чемпионата России среди команд клубов Премьер-лиги сезона 2018-2019 гг. и матчей Кубка России в 2018 г. Центральный стадион им. Ленинского комсомола (г. Красноярск).

При этом в указанный период Центральный стадион им. Ленинского комсомола должен соответствовать всем требованиям для стадионов первой категории, кроме наличия соответствующей системы СКУД, а ФК «Енисей» должен до даты проведения каждого вышеуказанного домашнего матча Чемпионата России среди команд клубов Премьер-лиги сезона 2018-2019 гг. и Кубка России в 2018 г. обеспечить наличие согласований с соответствующим органом внутренних дел», – говорится в сообщении официального сайта РПЛ.

Ранее сообщалось, что встреча «Енисей» – «Спартак» (7 октября) может быть перенесена в Москву по причине не окончательной готовности стадиона в Красноярске.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Енисей Спартак
Комментарии (5)
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Файдаэн
1538054066
"Ранее сообщалось, что встреча «Енисей» – «Спартак» (7 октября) может быть перенесена в Москву по причине не окончательной готовности стадиона в Красноярске." Разве не была внесена поправка, запрещающая проведение матча на стадионе "гостей"?
Ответить
Мы ЦСКА
1538057942
ничья
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Мары
1538059410
Чемпионат имени Миллера набирает обороты.
Ответить
zigbert
1538133420
Лишь бы поле соответствовало общепринятым нормам.
Ответить
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