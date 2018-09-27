Черданцев: «Не выдавать лицензии клубам, у которых нет стадиона. Пусть в РПЛ останется 10-12 команд»

Комментатор Георгий Черданцев высказал мнение по поводу того, что «Енисей» и «Спартак» намерены обменяться кругами.

Ранее стало известно, что матч 10-го тура «Енисей» – «Спартак» может пройти в Москве из-за неготовности стадиона в Красноярске.

«Не выдавать лицензии клубам, у которых нет стадиона. Пусть в РПЛ останется 10-12 команд. Или делать закрытую лигу: есть стадион и бюджет – играй.

В такой огромной стране с такими расстояниями сообщать людям, где играет их команда за 10 дней до матча, – нонсенс. Как и обмен кругами», – написал Черданцев в твиттере.

Встреча «Енисей» – «Спартак» состоится 7 октября.