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  • Черданцев: «Не выдавать лицензии клубам, у которых нет стадиона. Пусть в РПЛ останется 10-12 команд»

Черданцев: «Не выдавать лицензии клубам, у которых нет стадиона. Пусть в РПЛ останется 10-12 команд»

27 сентября 2018, 12:24
29

Комментатор Георгий Черданцев высказал мнение по поводу того, что «Енисей» и «Спартак» намерены обменяться кругами.

Ранее стало известно, что матч 10-го тура «Енисей» – «Спартак» может пройти в Москве из-за неготовности стадиона в Красноярске.

«Не выдавать лицензии клубам, у которых нет стадиона. Пусть в РПЛ останется 10-12 команд. Или делать закрытую лигу: есть стадион и бюджет – играй.

В такой огромной стране с такими расстояниями сообщать людям, где играет их команда за 10 дней до матча, – нонсенс. Как и обмен кругами», – написал Черданцев в твиттере.

Встреча «Енисей» – «Спартак» состоится 7 октября.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Енисей Спартак
Комментарии (29)
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Джавел.
1538040718
Тот случай, когда согласен с Черданцевым.
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giluxa1963
1538040807
согласен только спонсоров поменять у спартака и зенита и пусть играют
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Skull_Boy
1538040808
Прав, да и смысла нет пускать клубы такие как Анжи, КС и Енисей блевать охота на их игру, да и пора оставить 12 клубов и играть в 4-е круга, а команда занявшая 12 место в ФНЛ и будет весело смотреть и каждый матч будет, как матч жизни
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Axe111
1538044909
Нонсенс не иметь стадион, инфраструктуру и прочее. ЗАТО НОРМА СТРОИТЬ ВСЯКУЮ ХУ**Ю В СИРИИ
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m40
1538052344
Но по сути он прав. В данном случае он на стороне тех пострадавших болельщиков. На самом деле так и должно быть: стратегическое планирование, последовательное достижение целей, выстраивание инфраструктуры, как у Краснодара было. А тут как получается- пришел губернатор, который любит футбол, вбухал денег в команду, может у кого то урезав финансирование, залез в долги. Всё, пиар есть, клуб засветился в вышке год-другой, не справился с проблемами и канул в небытие, может и губернатора этого сняли. Ну вот так было с моим Соколом в период миллениума. Да и у других клубов похожая судьба. Так что Чердак правильно мыслит- развивайтесь последовательно, чтобы потом таких неприятных ситуаций не возникало. То же самое касается Тамбова- если выйдут в РПЛ, готовы ли они, всем требованиям соответствуют?
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Рубик Докоян
1538059276
Создать команду и добиться с ней успеха и выхода в ФНЛ, а затем в РПЛ, -- это не сарай построить. На строительство стадиона нужно как минимум 4 года и необходимые средства для создания всей необходимой инфраструктуры. В некоторых городах есть необходимый стадион, но нет играющей команды в РПЛ, а то и в ФНЛ. Есть команда и стадион, нет необходимого бюджета для содержания команды и т.д. Поэтому подобного рода заявлениями проблему не решить.
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Kollljan
1538061044
Убеждаюсь, что Черданцев глуп.
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Полная Канистра
1538066901
залез на чердак а там сквозняк гуляет
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Фёдор Горюнов
1538078959
И будут играть Москва Да Питер...
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zigbert
1538130491
Предлагает закрытую лигу и 10 - 12 команд в РПЛ. Революционное решение. Это будет чемпионат Москвы к которому будет допущен Зенит из Питера.
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