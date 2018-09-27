«Ювентус» первым в Серии А одержал 1000 домашних побед. Лидирует в топ-5 лиг Европы «Ливерпуль»

Накануне состоялся матч шестого тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Болонья». Игра завершилась со счетом 2:0.

Туринский клуб стал первым в истории Серии А, кому удалось одержать в родных стенах 1000 побед.

Среди клубов топ-5 европейских лиг «Ювентус» занимает по домашним победам восьмое место. Лидирует в этом списке «Ливерпуль» (1230), за ним следуют «Эвертон» (1224), «Арсенал» (1187), «Манчестер Юнайтед» (1122), «Астон Вилла» (1106), «Реал» (1078) и «Барселона» (1067).