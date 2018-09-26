Смолов, Ротенберг и Тарасов выйдут в старте «Локомотива» на матч с «Балтикой»

Стали известны стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Балтикой».

«Балтика»: Помазан, Тишкин, Буйволов, Таказов, Плиев, Магаль, Касаев, Шешуков, Григорьев, Шаваев, Дядюн.

«Локомотив»: Коченков, Ротенберг, Михалик, Кверквелия, Лысов, Тарасов, Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Смолов.

Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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