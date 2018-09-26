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    Смолов, Ротенберг и Тарасов выйдут в старте «Локомотива» на матч с «Балтикой»

    Стали известны стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Балтикой».

    «Балтика»: Помазан, Тишкин, Буйволов, Таказов, Плиев, Магаль, Касаев, Шешуков, Григорьев, Шаваев, Дядюн.

    «Локомотив»: Коченков, Ротенберг, Михалик, Кверквелия, Лысов, Тарасов, Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Смолов.

    Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставь на матч в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    26.09.2018 20:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 27 сентября 2018, 00:20

      Ротенберг и Тарасов - Палыч с козырей пошел.

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 26 сентября 2018, 21:16

      Почаще Ротенберга выпускали бы, и денег на трансферы больше стало ))))

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 сентября 2018, 20:39

      Ничего не поможет Локо,ждем очередной лажи...

      1
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      Рейтинг: +8757

      tesch 26 сентября 2018, 20:35

      на таком поле только травмы собирать. Здоровья!

      2
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 26 сентября 2018, 20:35

      ротенберг, наверное, просто охерел, что играть придётся....

      3
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