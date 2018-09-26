Котов: «Рассчитывал, что Фернандеш в «Локо» станет игроком уровня Диарра»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов высказался об игре полузащитника Мануэля Фернандеша. В прошлом розыгрыше РПЛ португалец забил семь голов и сделал пять результативных передач в 29 матчах.

— В своем первом интервью после ухода из «Локомотива» вы назвали трансфер Фернандеша личным провалом. Спустя два года он — одна из главных звезд чемпионата.

— Я так сказал, потому что на тот момент он не играл на том уровне, что сейчас. Когда понимаешь, что футболист-то качественный, с большим набором плюсов, но не показывает их на поле, складывается такое мнение. Дриблинг, удар, видение поля, передачи — он же не приобрел их вчера, эти качества были с самого начала. Но проявил их Фернандеш только в прошлом году. При мне — нет, отсюда и такое интервью.

— Удивились, когда Ману раскрылся и заиграл настолько мощно?

— Мы для этого его и брали. Понимали: он один из лучших на своей позиции в России. Я реально рассчитывал, что Фернандеш станет игроком уровня Диарра.