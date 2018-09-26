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    Котов: «Рассчитывал, что Фернандеш в «Локо» станет игроком уровня Диарра»

    Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов высказался об игре полузащитника Мануэля Фернандеша. В прошлом розыгрыше РПЛ португалец забил семь голов и сделал пять результативных передач в 29 матчах.

    — В своем первом интервью после ухода из «Локомотива» вы назвали трансфер Фернандеша личным провалом. Спустя два года он — одна из главных звезд чемпионата.

    — Я так сказал, потому что на тот момент он не играл на том уровне, что сейчас. Когда понимаешь, что футболист-то качественный, с большим набором плюсов, но не показывает их на поле, складывается такое мнение. Дриблинг, удар, видение поля, передачи — он же не приобрел их вчера, эти качества были с самого начала. Но проявил их Фернандеш только в прошлом году. При мне — нет, отсюда и такое интервью.

    — Удивились, когда Ману раскрылся и заиграл настолько мощно?

    — Мы для этого его и брали. Понимали: он один из лучших на своей позиции в России. Я реально рассчитывал, что Фернандеш станет игроком уровня Диарра.

    Источник: Sport24

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    26.09.2018 15:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 22:07

      В Локомотиве Диара был никакой. Фернандеш выступает значительно сильнее.

      1
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 26 сентября 2018, 16:30

      Ну на уровень Диарра очень трудно выйти, один из лучших опорником был в своё время, и недооценённым!

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Makaweli 26 сентября 2018, 16:39

      Вот только в Локомотиве он играл без настроения. Один матч играет, второй пешком ходит, а на третий не выходит из-за травмы. Не царское это дело, за Локомотив играть.

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Makaweli 26 сентября 2018, 18:38

      да вообще он ерунду сказал. Играя в России, максимум можно выйти на уровень Промеса, Головина, того же Ману. А Диарра в Россию приехал уже звездой.

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Антибиотик 26 сентября 2018, 19:06

      Было дело

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 26 сентября 2018, 16:24

      Вот же брехливый клоун. Да вы с ним конфликтовали и не ставили в основу, поэтому он у вас и не играл. Как же я ненавижу эту семью, что теща, что зять! А Фернандеш в итоге вобще-то принес Локомотиву намного больше пользы, чем ваш Диарра за 15 лямов + зарплата.

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