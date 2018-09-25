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    Чернов удалил провокационный пост об Адриано после критики со стороны болельщиков «Спартака»

    Защитник ЦСКА Никита Чернов удалил провокационный пост о матче восьмого тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

    Вчера футболист армейцев опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он сидит на нападающем красно-белых Луисе Адриано, подписав ее: «Суть матча в одном фото».

    Ранее после игры Чернов заявил, что бразилец в нескольких моментах специально спиной стукался о центральных защитников ЦСКА и падал.

    Болельщики «Спартака» в комментариях подвергли футболиста жесткой критике, после чего он удалил публикацию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2018 15:18
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +4454

      Snek 26 сентября 2018, 23:13

      Что ты ж фраер сдал назад....
      Зря удалил, хороший рофл был, если кого-то он и задевал, значит правда в этом была, а если так, то и обижаться не надо. В общем зря, зря, зря... Надо было оставить.

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 26 сентября 2018, 14:19

      Неужели Чернову - игроку ЦСКА, есть дело до критики болельщиков Спартака? Да плевать на них! Это твой инстаграм - и выкладывай на него что хочешь, и не слушай никого.
      А вообще, это очень плохо, что Чернов сдал назад и удалил фотографию. Мне нравилось смотреть, как фанаты Спартака бесятся с этого.

      3
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      Рейтинг: +187

      maxpav 26 сентября 2018, 11:50

      Удалил то зачем? В надежде что мясные по другому реагировали на правду? Дурачок!

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 26 сентября 2018, 09:40

      что вообще болельщики спартака забыли у Чернова в Инстаграмме?)

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Артурка32 26 сентября 2018, 19:21

      увидели новость на бомбардире и ломанулись туда)

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 сентября 2018, 09:15

      Жертва апартеида.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 25 сентября 2018, 22:05

      Пусть теперь ходит, оглядывается.

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 25 сентября 2018, 19:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уважаемый,Чернов! Ты ведь одной фотографией сделал то,что команда ЦСКА не сделала на поле. Ты выиграл у Спартака!!! Они захрюкали.. А потом ты дал слабину.. Извини.

      -4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > за ЦСКА с 1980г 25 сентября 2018, 22:05

      Хрюкает только твоя мамка - дзюба.

      5
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 25 сентября 2018, 17:23

      А я бы не удолял!Да и врятли он испугался.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 16:52

      Включил заднюю. Такие выходки не всегда проходят бесследно.

      9
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 25 сентября 2018, 16:48

      Могли в УЕФА увидеть и припаять расизм. Так что наверное правильно сделал, что удалил. Хотя фотка зачётная.

      5
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