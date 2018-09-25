Чернов удалил провокационный пост об Адриано после критики со стороны болельщиков «Спартака»

Что ты ж фраер сдал назад....
Зря удалил, хороший рофл был, если кого-то он и задевал, значит правда в этом была, а если так, то и обижаться не надо. В общем зря, зря, зря... Надо было оставить.
Защитник ЦСКА Никита Чернов удалил провокационный пост о матче восьмого тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).
Вчера футболист армейцев опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он сидит на нападающем красно-белых Луисе Адриано, подписав ее: «Суть матча в одном фото».
Ранее после игры Чернов заявил, что бразилец в нескольких моментах специально спиной стукался о центральных защитников ЦСКА и падал.
Болельщики «Спартака» в комментариях подвергли футболиста жесткой критике, после чего он удалил публикацию.