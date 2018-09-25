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  • Чернов удалил провокационный пост об Адриано после критики со стороны болельщиков «Спартака»

Чернов удалил провокационный пост об Адриано после критики со стороны болельщиков «Спартака»

25 сентября 2018, 15:18
26

Защитник ЦСКА Никита Чернов удалил провокационный пост о матче восьмого тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

Вчера футболист армейцев опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он сидит на нападающем красно-белых Луисе Адриано, подписав ее: «Суть матча в одном фото».

Ранее после игры Чернов заявил, что бразилец в нескольких моментах специально спиной стукался о центральных защитников ЦСКА и падал.

Болельщики «Спартака» в комментариях подвергли футболиста жесткой критике, после чего он удалил публикацию.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Адриано Луис Чернов Никита
Комментарии (26)
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uS_Number oNe
1537878135
Даун молодой
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oleg32ru
1537879518
А чё прикольное фото
Ответить
Derzkiy1
1537880496
Фото топ просто ! почему удалил?
Ответить
Евгений П
1537880787
Правильно и очень чётко изложил суть матча : нырки Адриано и отскок Сраптака
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klimovich
1537880892
Суть матча в одном фото - это фотография табло после окончания игры. А данный пост - суть Чернова, его уровня развития и уважения к сопернику.
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Павелий
1537882698
Поздно. Тех, кто не по делу обижает Спартак, карма бьёт больно и по голове. Вроде 22 года, а полный дебил.
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Мары
1537883231
Что ж ты фраер сдал назад...... А вообще поздно.Кому не надо, тот и не обратил внимания.А кому надо, тот и так запомнил.И напомнит в скором времени.
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Grey33
1537883290
Могли в УЕФА увидеть и припаять расизм. Так что наверное правильно сделал, что удалил. Хотя фотка зачётная.
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zigbert
1537883534
Включил заднюю. Такие выходки не всегда проходят бесследно.
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за ЦСКА с 1980г
1537891822
Уважаемый,Чернов! Ты ведь одной фотографией сделал то,что команда ЦСКА не сделала на поле. Ты выиграл у Спартака!!! Они захрюкали.. А потом ты дал слабину.. Извини.
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