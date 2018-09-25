Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Молло – о травме: «Судья не видел эпизода, но посмотрите на мою ногу»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло продемонстрировал ногу после матча с «Краснодаром». Французский футболист пострадал в одном из столкновений с соперником, но судья оставил этот момент без внимания.

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Краснодар» завершился со счетом 0:3.

    – Судья не видел эпизода, но посмотрите на мою ногу (показывает на телефоне). Это нормально?

    – Ты сегодня вышел на замену. Готов больше играть?

    – Я готов. Я профессионал. Многие думают, что я не готов. Я хочу сказать этим людям, что я работаю каждый день. Я не хочу больше говорить, давайте посмотрим, что я сделаю в следующем матче.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2018 11:42
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 27 сентября 2018, 14:48

      Судьи в нашем чемпе играют в свою игру. Когда же наконец внедрят видеоповторы в нашем чемпионате?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 сентября 2018, 17:21

      Такое впечатление, что без щитков играл. С гематомами понятно, но эти царапины от шипов... или щиток сдвинулся ?... В любом случае по ноге досталось прилично.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3439

      FRZZ 25 сентября 2018, 15:19

      Надо придумывать гетры бронированные.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 15:06

      По ноге явно прошлись шипами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 25 сентября 2018, 12:01

      Где доказательства???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11