Молло – о травме: «Судья не видел эпизода, но посмотрите на мою ногу»

Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло продемонстрировал ногу после матча с «Краснодаром». Французский футболист пострадал в одном из столкновений с соперником, но судья оставил этот момент без внимания.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Краснодар» завершился со счетом 0:3.

– Судья не видел эпизода, но посмотрите на мою ногу (показывает на телефоне). Это нормально?

– Ты сегодня вышел на замену. Готов больше играть?

– Я готов. Я профессионал. Многие думают, что я не готов. Я хочу сказать этим людям, что я работаю каждый день. Я не хочу больше говорить, давайте посмотрим, что я сделаю в следующем матче.