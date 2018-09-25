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  • Шатов – о невызове в сборную: «Плакать, устраивать истерики, выяснять отношения точно не стану»

Шатов – о невызове в сборную: «Плакать, устраивать истерики, выяснять отношения точно не стану»

25 сентября 2018, 08:34
9

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов заявил, что не расстроится, если не получит вызов в сборную России на матчи, которые запланированы на октябрь этого года.

– Поставили перед собой цель во что бы то ни стало вернуться в сборную России уже в октябре?

– Нет, таких целей я перед собой не ставлю. Если я в какой-то мере буду полезен сборной, то меня вызовут. Если нет, то я не расстроюсь. Я уже взрослый человек, мне 28 лет. Плакать, устраивать истерики, выяснять отношения точно не стану.

– Когда в последний раз общались с Черчесовым?

– Перед Кубком конфедераций.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Зенит Шатов Олег
Комментарии (9)
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zubr252
1537854592
Олег ты стабильно играй как Дзюба и Газинский а потом мечтай о сборной,
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Всем привет, я тут время
1537854990
Шанс должен быть у каждого! Удачи!
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Garrincha58
1537855962
я бы лично в такую сборную и не особо стремился только нагрузки и лишние тренировки а из за значка ЗМС так там особого старания и не надо попадешь в список и ты уже ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР
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dimsok
1537856158
Играй, доказывай и обязательно вызовут!
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Igor Belousov
1537857367
шатова в сборную
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23igkra
1537858132
Да вызовут. Куда-нибудь точно вызовут
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zigbert
1537871679
Надо просто по общаться с Черчесовым.
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Krossmen73
1537884534
Будет и на твоей улице праздник,Олег!Нужно только немножко потрудиться и доказать всем что ты достоин быть в сборной.Дзюба же это доказал(даже самым не верящим в него).Теперь он герой для многих болельщиков.Это все может случиться и с тобой!Удачи!
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СМЕРШiРУ
1538399739
Да какие нахрен истерики))) Ты Олежек и в Зените то должен плотно полировать лавку. Так что сиди и не пи...ди
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