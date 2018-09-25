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    Шатов – о невызове в сборную: «Плакать, устраивать истерики, выяснять отношения точно не стану»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов заявил, что не расстроится, если не получит вызов в сборную России на матчи, которые запланированы на октябрь этого года.

    – Поставили перед собой цель во что бы то ни стало вернуться в сборную России уже в октябре?

    – Нет, таких целей я перед собой не ставлю. Если я в какой-то мере буду полезен сборной, то меня вызовут. Если нет, то я не расстроюсь. Я уже взрослый человек, мне 28 лет. Плакать, устраивать истерики, выяснять отношения точно не стану.

    – Когда в последний раз общались с Черчесовым?

    – Перед Кубком конфедераций.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2018 08:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 1 октября 2018, 16:15

      Да какие нахрен истерики)))
      Ты Олежек и в Зените то должен плотно полировать лавку. Так что сиди и не пи...ди

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 25 сентября 2018, 17:08

      Будет и на твоей улице праздник,Олег!Нужно только немножко потрудиться и доказать всем что ты достоин быть в сборной.Дзюба же это доказал(даже самым не верящим в него).Теперь он герой для многих болельщиков.Это все может случиться и с тобой!Удачи!

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 13:34

      Надо просто по общаться с Черчесовым.

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      Рейтинг: +301

      23igkra 25 сентября 2018, 09:48

      Да вызовут. Куда-нибудь точно вызовут

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 25 сентября 2018, 09:36

      шатова в сборную

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      Рейтинг: +108

      dimsok 25 сентября 2018, 09:15

      Играй, доказывай и обязательно вызовут!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 сентября 2018, 09:12

      я бы лично в такую сборную и не особо стремился только нагрузки и лишние тренировки а из за значка ЗМС так там особого старания и не надо попадешь в список и ты уже ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 25 сентября 2018, 08:56

      Шанс должен быть у каждого! Удачи!

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      Рейтинг: +187

      zubr252 25 сентября 2018, 08:49

      Олег ты стабильно играй как Дзюба и Газинский а потом мечтай о сборной,

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