Шатов – о невызове в сборную: «Плакать, устраивать истерики, выяснять отношения точно не стану»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов заявил, что не расстроится, если не получит вызов в сборную России на матчи, которые запланированы на октябрь этого года.

– Поставили перед собой цель во что бы то ни стало вернуться в сборную России уже в октябре?

– Нет, таких целей я перед собой не ставлю. Если я в какой-то мере буду полезен сборной, то меня вызовут. Если нет, то я не расстроюсь. Я уже взрослый человек, мне 28 лет. Плакать, устраивать истерики, выяснять отношения точно не стану.

– Когда в последний раз общались с Черчесовым?

– Перед Кубком конфедераций.