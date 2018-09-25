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    «Вулверхэмптон» оценил Невеша в 110 миллионов. Хавбеком интересуются «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

    «Вулверхэмптон» не планирует продавать полузащитника команды Рубена Невеша дешевле 110 миллионов фунтов стерлингов.

    Новичок АПЛ оценил своего 21-летнего футболиста в такую сумму после появления информации о желании некоторых участников Лиги чемпионов приобрести игрока сборной Португалии. Среди таких клубов назывались «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

    Невеш перешел в «Вулверхэмптон» в июле 2017 года из «Порту» за рекордные 14 миллионов фунтов стерлингов. По итогам прошлого сезона хавбек вошел в команду Чемпионшипа по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

    В июле Невеш подписал новый пятилетний контракт с «Вулверхэмптоном» на улучшенных условиях.

    Источник: The Times

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    25.09.2018 07:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 25 сентября 2018, 09:03

      сейчас уже не кого не удивишь игрок молодой плюс долгий контракт

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