«Вулверхэмптон» оценил Невеша в 110 миллионов. Хавбеком интересуются «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

«Вулверхэмптон» не планирует продавать полузащитника команды Рубена Невеша дешевле 110 миллионов фунтов стерлингов.

Новичок АПЛ оценил своего 21-летнего футболиста в такую сумму после появления информации о желании некоторых участников Лиги чемпионов приобрести игрока сборной Португалии. Среди таких клубов назывались «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Невеш перешел в «Вулверхэмптон» в июле 2017 года из «Порту» за рекордные 14 миллионов фунтов стерлингов. По итогам прошлого сезона хавбек вошел в команду Чемпионшипа по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

В июле Невеш подписал новый пятилетний контракт с «Вулверхэмптоном» на улучшенных условиях.