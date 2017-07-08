Невеш, на которого претендовали «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль», перешел в «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» объявил о переходе полузащитника «Порту» Рубена Невеша. Контракт с 20-летним игроком заключен на пять лет. Сообщается, что «волки» заплатили за португальца 15,8 миллиона фунтов стерлингов, что является новым трансферным рекордом клуба.
Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля».
В прошлом сезоне Невеш принял участие в 18-ти матчах и забил один гол.
Источник: ФК «Вулверхэмптон»
Или вранье, что претендовали или мужик реально крут в своем экзистенциальном отношении к футболу и к жизни.