Невеш, на которого претендовали «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль», перешел в «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» объявил о переходе полузащитника «Порту» Рубена Невеша. Контракт с 20-летним игроком заключен на пять лет. Сообщается, что «волки» заплатили за португальца 15,8 миллиона фунтов стерлингов, что является новым трансферным рекордом клуба.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля».

В прошлом сезоне Невеш принял участие в 18-ти матчах и забил один гол.