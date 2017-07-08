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  • Невеш, на которого претендовали «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль», перешел в «Вулверхэмптон»

Невеш, на которого претендовали «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль», перешел в «Вулверхэмптон»

8 июля 2017, 15:08
4

«Вулверхэмптон» объявил о переходе полузащитника «Порту» Рубена Невеша. Контракт с 20-летним игроком заключен на пять лет. Сообщается, что «волки» заплатили за португальца 15,8 миллиона фунтов стерлингов, что является новым трансферным рекордом клуба.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля».

В прошлом сезоне Невеш принял участие в 18-ти матчах и забил один гол.

Источник: ФК «Вулверхэмптон»
Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Вулверхэмптон Челси Ливерпуль Манчестер Юнайтед Невеш Рубен
Комментарии (4)
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VSt
1499516837
Правда, что ли гранды претендовали? А пацан, типа, да пошли они все эти гранды расфуфыренные. Еще с ними по европе мотаться, в тупых кубках играть. Лучше пойду с пацанами во дворе поиграю.
Или вранье, что претендовали или мужик реально крут в своем экзистенциальном отношении к футболу и к жизни.
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Vital_Osh
1499517827
Катынсус, на которого претендовали "Барселона", "Бавария" и "ПСЖ", перешел в "Шинник"
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Vital_Osh
1499517897
Ошовский, на которого претендовали "Gazzetta dello Sport", "The Times" и "Wall Street Journal", перешел в "Бомбардир"
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Docentusa
1499531104
Вообще странный парень!!!
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