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Геркус – о возможном увольнении Семина: «Пока без комментариев»

24 сентября 2018, 15:53
15

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус не стал отвечать не вопрос по поводу дальнейшей судьбы главного тренера команды Юрия Семина.

«Останется ли Семин на посту главного тренера? Пока без комментариев», — заявил Геркус.

В восьми турах РПЛ москвичи набрали девять очков и располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков. Участие в групповом раунде Лиги чемпионов «Локомотив» начал с крупного поражения от «Галатасарая» (0:3). Команда Семина на может выиграть в течение последних четырех встреч.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (15)
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тщмек 19
1537794811
Семина увольняют практически в каждом сезоне, даже в чемпионском тура до 15-го
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Vitaly1960
1537797115
Сёмин - тренер команды-чемпиона и из-за временных неудач таким тренером, действительно заслуженным, не бросаются!
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Retiremen_VMF
1537799238
Пока без комментариев. ПОКА!
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Антибиотик
1537800766
Сколько лет одно и то же. Прокручивают кучу тренеров, а в итоге клуб раз в несколько лет вынужден обращаться у Палычу, чтобы спасти команду.
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anjaneri
1537803469
Гнать надо самого Геркуса, и обязательно без комментариев. Дядюшку Сема не тронь, он своё доказывал не раз и не два.
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Diesel133
1537804003
надо до зимы подождать, если ситуация не улучшится, только тогда поднимать вопрос....
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zigbert
1537808685
Дайте Палычу доработать хотя бы до зимнего перерыва.
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Рубик Докоян
1537814419
Тренера профи Сёмина решают увольнять случайные люди в клубе и в футболе. Кто там в РЖД главный ? А давайте мы его уволим, у нас претензий к работе РЖД намного больше, чем у этих "знатоков" к Палычу...
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Рубик Докоян
1537816090
Заменить Сёмина в "Локо" -- это вам не шпалы менять...
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1537824874
Сольет эта сволочь Палыча, как пить дать, сольет.
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