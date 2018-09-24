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    Геркус – о возможном увольнении Семина: «Пока без комментариев»

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус не стал отвечать не вопрос по поводу дальнейшей судьбы главного тренера команды Юрия Семина.

    «Останется ли Семин на посту главного тренера? Пока без комментариев», — заявил Геркус.

    В восьми турах РПЛ москвичи набрали девять очков и располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков. Участие в групповом раунде Лиги чемпионов «Локомотив» начал с крупного поражения от «Галатасарая» (0:3). Команда Семина на может выиграть в течение последних четырех встреч.

    Источник: Sport24

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    24.09.2018 15:53
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 25 сентября 2018, 03:20

      Семина и гендиректором сделать надо-тогда в Локо будет порядок постоянный

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 25 сентября 2018, 00:34

      Сольет эта сволочь Палыча, как пить дать, сольет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 сентября 2018, 22:08

      Заменить Сёмина в "Локо" -- это вам не шпалы менять...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 сентября 2018, 21:40

      Тренера профи Сёмина решают увольнять случайные люди в клубе и в футболе. Кто там в РЖД главный ? А давайте мы его уволим, у нас претензий к работе РЖД намного больше, чем у этих "знатоков" к Палычу...

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 20:04

      Дайте Палычу доработать хотя бы до зимнего перерыва.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1311

      Taps 24 сентября 2018, 19:32

      Иудейский заговор.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 24 сентября 2018, 18:46

      надо до зимы подождать, если ситуация не улучшится, только тогда поднимать вопрос....

      3
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 24 сентября 2018, 18:37

      Гнать надо самого Геркуса, и обязательно без комментариев. Дядюшку Сема не тронь, он своё доказывал не раз и не два.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 24 сентября 2018, 17:52

      Сколько лет одно и то же. Прокручивают кучу тренеров, а в итоге клуб раз в несколько лет вынужден обращаться у Палычу, чтобы спасти команду.

      6
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 24 сентября 2018, 17:27

      Пока без комментариев. ПОКА!

      1
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