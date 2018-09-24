Геркус – о возможном увольнении Семина: «Пока без комментариев»

Семина и гендиректором сделать надо-тогда в Локо будет порядок постоянный
Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус не стал отвечать не вопрос по поводу дальнейшей судьбы главного тренера команды Юрия Семина.
«Останется ли Семин на посту главного тренера? Пока без комментариев», — заявил Геркус.
В восьми турах РПЛ москвичи набрали девять очков и располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков. Участие в групповом раунде Лиги чемпионов «Локомотив» начал с крупного поражения от «Галатасарая» (0:3). Команда Семина на может выиграть в течение последних четырех встреч.