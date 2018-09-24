Пономарев: «ЦСКА обязательно обойдет «Зенит» в чемпионской гонке. А «Спартак» свалится»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что армейцы способны серьезно побороться с «Зенитом» за чемпионство в нынешнем сезоне.

В матче восьмого туру РПЛ ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) и отстал от лидирующих петербуржцев уже на девять очков.

«В общем-то, судейство на результат игры никак не повлияло. Я считаю, что по судейству все было абсолютно равноценно. ЦСКА может с уверенностью претендовать на призовое место и обязательно обойдет «Зенит» в чемпионской гонке.

У нас очень перспективная команда в процессе становления. Несмотря на то, что у нас есть несколько человек, которые получили травму, я считаю, что мы на всех парусах стремимся к призовому месту. Ребята очень интересные, перспективные, амбициозные, хотят работать, хотят играть в футбол, хотят выигрывать, здесь к ним нет никаких претензий. Только они должны иметь в виду, что тусовки не для футболистов, ночью футболист должен спать.

У «Спартака», в свою очередь, тяжелое положение. Я не вижу у них перспектив: игра не клеится, взаимопонимания нет, они надеются только на реализацию со стандартных положений. Я не думаю, что они могут претендовать на высокое место. Они свалятся», – сказал Пономарев.