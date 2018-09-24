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    Пономарев: «ЦСКА обязательно обойдет «Зенит» в чемпионской гонке. А «Спартак» свалится»

    Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что армейцы способны серьезно побороться с «Зенитом» за чемпионство в нынешнем сезоне.

    В матче восьмого туру РПЛ ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) и отстал от лидирующих петербуржцев уже на девять очков.

    «В общем-то, судейство на результат игры никак не повлияло. Я считаю, что по судейству все было абсолютно равноценно. ЦСКА может с уверенностью претендовать на призовое место и обязательно обойдет «Зенит» в чемпионской гонке.

    У нас очень перспективная команда в процессе становления. Несмотря на то, что у нас есть несколько человек, которые получили травму, я считаю, что мы на всех парусах стремимся к призовому месту. Ребята очень интересные, перспективные, амбициозные, хотят работать, хотят играть в футбол, хотят выигрывать, здесь к ним нет никаких претензий. Только они должны иметь в виду, что тусовки не для футболистов, ночью футболист должен спать.

    У «Спартака», в свою очередь, тяжелое положение. Я не вижу у них перспектив: игра не клеится, взаимопонимания нет, они надеются только на реализацию со стандартных положений. Я не думаю, что они могут претендовать на высокое место. Они свалятся», – сказал Пономарев.

    Источник: Sport24

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    24.09.2018 14:26
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +6913

      батог 24 сентября 2018, 21:56

      Наверно грибочков не тех съел!!!

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 сентября 2018, 21:27

      Всем кто вангует в РПЛ, просьба успокоиться. Первое место уже занято в этом чемпионате, за остальные участвуйте и боритесь, можно и под ковром...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 19:32

      Посмотрим на сколько сбудутся его предсказания.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 24 сентября 2018, 19:22

      "Глубокий" анализ достойный Бубнова или Ловчева. Я только не понял, за счёт чего кони должны обойти Зенит. И товарыщ по ходу не сильно отличает призовое место от чемпионского. Думаю, его интервьюировали сразу после матча, а перед матчем он взял на грудь для бодрости.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 сентября 2018, 18:18

      Возможно всё -- но не всё осуществимо !!!

      4
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 24 сентября 2018, 17:40

      Дедушка старый и и о нем все забыли. А тут нать тебе выступил .

      3
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      Рейтинг: +1311

      Taps > zenitforever2015 24 сентября 2018, 19:22

      Не выступил, а пёрнул в лужу. Громко и вонюче.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 сентября 2018, 17:24

      сам то не свались с костылей

      4
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 24 сентября 2018, 17:08

      Да все правильно сказал, если учесть его отношение к команде,всякое может случится. Орлов и Рейнгольд вообще с головой не дружат, ну их почему то лайкают за те сказки которые они поют. Время все расставит на свои места!!!

      -1
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 > Jhon1989 24 сентября 2018, 17:19

      Нельзя сравнивать Орлова и Рейнгольда.Один просто болельщик,а второй персона клубная,зенитовская,и что простительно одному,то не совсем можно другому.Оба деда конечно болеют и переживают за свои команды

      2
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      Рейтинг: +188

      gera64 > Jhon1989 24 сентября 2018, 18:07

      Все 3-е долбодятлы

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 сентября 2018, 16:51

      еще один престарелый рейнгольд, какой смысл после 8 тура говорить о каких то чемпионских амбициях

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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 сентября 2018, 16:28

      Пономарь, седло тебе на воротник чтоб шейку не тёрло.
      Вроде взрослый мужик, поиграл в футболе, но видеть дальше собственного носа не желает.Вот таки у Цска болельщики.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Мары 24 сентября 2018, 16:52

      болелов этих раз два и обчёлся

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Garrincha58 24 сентября 2018, 16:53

      Да сам знаю, но до чего ж упрямы, як ослы.
      Видать тянет к родственным узам.

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