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  • Пономарев: «ЦСКА обязательно обойдет «Зенит» в чемпионской гонке. А «Спартак» свалится»

Пономарев: «ЦСКА обязательно обойдет «Зенит» в чемпионской гонке. А «Спартак» свалится»

24 сентября 2018, 14:26
31

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что армейцы способны серьезно побороться с «Зенитом» за чемпионство в нынешнем сезоне.

В матче восьмого туру РПЛ ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) и отстал от лидирующих петербуржцев уже на девять очков.

«В общем-то, судейство на результат игры никак не повлияло. Я считаю, что по судейству все было абсолютно равноценно. ЦСКА может с уверенностью претендовать на призовое место и обязательно обойдет «Зенит» в чемпионской гонке.

У нас очень перспективная команда в процессе становления. Несмотря на то, что у нас есть несколько человек, которые получили травму, я считаю, что мы на всех парусах стремимся к призовому месту. Ребята очень интересные, перспективные, амбициозные, хотят работать, хотят играть в футбол, хотят выигрывать, здесь к ним нет никаких претензий. Только они должны иметь в виду, что тусовки не для футболистов, ночью футболист должен спать.

У «Спартака», в свою очередь, тяжелое положение. Я не вижу у них перспектив: игра не клеится, взаимопонимания нет, они надеются только на реализацию со стандартных положений. Я не думаю, что они могут претендовать на высокое место. Они свалятся», – сказал Пономарев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Спартак Пономарев Владимир
Комментарии (31)
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niko5
1537789307
А хрен тебе в нос,чтоб шея не качалась!!!
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Т34
1537789724
Ну, блин, я балдею! Пономарев, из конной армии, на тачанке выкатился. Подмога коням пришла. Теперь все, кони чемпиены. Лазурные в шоке, не ожидали такой подмоги. Короче, бойтесь все, кони вас затопчут. Пономарев пообещал, что отрыв в 9 очков, от лидера, после 8 туров для ЦСКА не проблема и они обязательно обойдут Зенит в чемпионской гонке. Читаешь такие пламенные комментарии и хочется дать совет таким, как Пономарев, - Володя, закусывать надо!
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Евгений Агеев
1537789756
Я думаю Спартак должен свалиться на первое место!
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Старикан
1537791721
Как у нас любят делать прогнозы, а потом обсираться...
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алдан2014
1537791797
Уверен,что свалится как раз ЦСКА.Несмотря на гений Гончаренко,молодая команда не потянет весь сезон стабильно.Это вам не пионеротряд Ярцева.Там будущие звёзды играли
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subbotaspartak
1537794689
Не одолели разобранный Спартак. Чудак.
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Мары
1537795727
Пономарь, седло тебе на воротник чтоб шейку не тёрло. Вроде взрослый мужик, поиграл в футболе, но видеть дальше собственного носа не желает.Вот таки у Цска болельщики.
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Полная Канистра
1537799065
сам то не свались с костылей
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zenitforever2015
1537800053
Дедушка старый и и о нем все забыли. А тут нать тебе выступил .
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zigbert
1537806757
Посмотрим на сколько сбудутся его предсказания.
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