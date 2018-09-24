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    Хусаинов: «Карасев в матче ЦСКА со «Спартаком» работал непоследовательно»

    Бывший арбитр Сергей Хусаинов дал оценку судье матча восьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:1) Сергею Карасеву.

    – Стык Джикии и Бекао.

    – Карасев прекрасно видел этот момент и грамотно разобрался в эпизоде. Такие ситуации часто возникают, нужно находиться в эпицентре событий, чтобы не упустить отмашку кого-то из игроков.

    – То есть Бекао предупрежден справедливо?

    – Да. Было движение рукой. А вот Джикия действовал чисто.

    – Спорный офсайд у Федора Чалова.

    – Пограничный момент. Учитывая характер и нервозность встречи, рефери решили перестраховаться и определить положение вне игры. Пусть это решение останется на их совести.

    – Неназначение пенальти после падения Луиса Адриано в штрафной армейцев в единоборстве с Бекао.

    – На мой взгляд, Бекао сфолил против Адриануо в штрафной, а вот в моменте с падением Чалова, когда в ответной атаке был назначен штрафной, нарушения не было. Карасев работал непоследовательно.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    24.09.2018 11:32
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 25 сентября 2018, 09:35

      Коней без Карася уничтожилибы. предвзятость судейства можно увидет в каждом матче армейцев. помнится матч Спартака с Зенитом вот тогда даже программу свисток отменяли. тут тоже 2-3 железных штрафных просто не назначили

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 18:39

      Если уж бывшие арбитры подвергают сомнению его работу ,значит со своей работой Карасев не справился.

      1
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 24 сентября 2018, 16:59

      Карасев всегда мутно судил.И косячил подозрительно.А в арбитры на евроигры попал исключительно за внешнее сходство с Калиной.Вот тот был рефери высокого мирового уровня.

      1
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      Рейтинг: +5444

      Приус 24 сентября 2018, 14:25

      Не пойму, почему он наш лучший арбитр.

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 24 сентября 2018, 14:17

      Карась, конечно сволочь, но Спартак явно не в порядке.

      4
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 24 сентября 2018, 14:11

      Если б не ошибке Карасёва Спартак спокойно выиграл бы...да же при плохой игре...чего только значат три штрафных с убойной позиции которые не дал Карасёв....в ворота Армейцев а как бъёт Фернандо с этих позиций все знают равносильно пендалю.....а про пенальти я вообще молчу.....так что вроде ЦСКА и лучше играл а выигрывать должен был Спартак.....еслиб не Карасёв

      4
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 24 сентября 2018, 13:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Карасёв в защите у спартака не плохо отработал

      -5
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 > Derzkiy1 25 сентября 2018, 16:03

      ахаха Спартаковские болельщики видимо -5 наставили , он мячик из ног у Чалова выбил в одной из атак )

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 24 сентября 2018, 12:54

      Это ещё мягко сказано.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 сентября 2018, 12:45

      Не понимаю как можно было не назначить штрафной когда в конце матча откровенно фолили на Фернандо, ума не приложу.Где то спорно, где то нет, но тут то только трусость не позволила Карасёву назначить фактически пенальти в исполнении Фернандо.
      Тогда бы эти малокососы конские свои губёшки внутрь завернули бы и не пищали.

      9
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      Рейтинг: +451

      frizom > Мары 24 сентября 2018, 13:23

      Момент казался и правда однозначным. Думаю Карасев просто перестраховался и не рискнул поставить опасный штрафной. Но в целом игра была равной и судейство в целом не предвзятое.

      0
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      Рейтинг: +451

      frizom > gol_kak_sokol 24 сентября 2018, 13:32

      а я и не говорю что он идеально отсудил. Но по мне не предвзято. Если бы судил в сторону цска то впаял бы нам пару пенальти, которых конечно не было.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > gol_kak_sokol 24 сентября 2018, 16:09

      Я тоже не припомню.
      У нас с тобой наверное амнезия.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 24 сентября 2018, 12:37

      В кои веки согласен с ним. Назначь Карась пенальти в ворота коней - и судьба дерби решена. Испугался Гинера.

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