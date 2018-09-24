Хусаинов: «Карасев в матче ЦСКА со «Спартаком» работал непоследовательно»

Коней без Карася уничтожилибы. предвзятость судейства можно увидет в каждом матче армейцев. помнится матч Спартака с Зенитом вот тогда даже программу свисток отменяли. тут тоже 2-3 железных штрафных просто не назначили
Бывший арбитр Сергей Хусаинов дал оценку судье матча восьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:1) Сергею Карасеву.
– Стык Джикии и Бекао.
– Карасев прекрасно видел этот момент и грамотно разобрался в эпизоде. Такие ситуации часто возникают, нужно находиться в эпицентре событий, чтобы не упустить отмашку кого-то из игроков.
– То есть Бекао предупрежден справедливо?
– Да. Было движение рукой. А вот Джикия действовал чисто.
– Спорный офсайд у Федора Чалова.
– Пограничный момент. Учитывая характер и нервозность встречи, рефери решили перестраховаться и определить положение вне игры. Пусть это решение останется на их совести.
– Неназначение пенальти после падения Луиса Адриано в штрафной армейцев в единоборстве с Бекао.
– На мой взгляд, Бекао сфолил против Адриануо в штрафной, а вот в моменте с падением Чалова, когда в ответной атаке был назначен штрафной, нарушения не было. Карасев работал непоследовательно.