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  • Хусаинов: «Карасев в матче ЦСКА со «Спартаком» работал непоследовательно»

Хусаинов: «Карасев в матче ЦСКА со «Спартаком» работал непоследовательно»

24 сентября 2018, 11:32
18

Бывший арбитр Сергей Хусаинов дал оценку судье матча восьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:1) Сергею Карасеву.

– Стык Джикии и Бекао.

– Карасев прекрасно видел этот момент и грамотно разобрался в эпизоде. Такие ситуации часто возникают, нужно находиться в эпицентре событий, чтобы не упустить отмашку кого-то из игроков.

– То есть Бекао предупрежден справедливо?

– Да. Было движение рукой. А вот Джикия действовал чисто.

– Спорный офсайд у Федора Чалова.

– Пограничный момент. Учитывая характер и нервозность встречи, рефери решили перестраховаться и определить положение вне игры. Пусть это решение останется на их совести.

– Неназначение пенальти после падения Луиса Адриано в штрафной армейцев в единоборстве с Бекао.

– На мой взгляд, Бекао сфолил против Адриануо в штрафной, а вот в моменте с падением Чалова, когда в ответной атаке был назначен штрафной, нарушения не было. Карасев работал непоследовательно.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Карасев Сергей
Комментарии (18)
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zabvo9406
1537778132
Что и было видно не вооруженным взглядом!!!!
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giluxa1963
1537779153
чья бы корова мычала -как ты спартак за уши в 90-х тащил всем далеко
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Владимирыч
1537780352
Карасев отсудил средне. Допускал ошибки в обе стороны.
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тщмек 19
1537781868
В кои веки согласен с ним. Назначь Карась пенальти в ворота коней - и судьба дерби решена. Испугался Гинера.
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Мары
1537782337
Не понимаю как можно было не назначить штрафной когда в конце матча откровенно фолили на Фернандо, ума не приложу.Где то спорно, где то нет, но тут то только трусость не позволила Карасёву назначить фактически пенальти в исполнении Фернандо. Тогда бы эти малокососы конские свои губёшки внутрь завернули бы и не пищали.
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Сержтир
1537782879
Это ещё мягко сказано.
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Derzkiy1
1537784710
Карасёв в защите у спартака не плохо отработал
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slavа0508
1537787461
Если б не ошибке Карасёва Спартак спокойно выиграл бы...да же при плохой игре...чего только значат три штрафных с убойной позиции которые не дал Карасёв....в ворота Армейцев а как бъёт Фернандо с этих позиций все знают равносильно пендалю.....а про пенальти я вообще молчу.....так что вроде ЦСКА и лучше играл а выигрывать должен был Спартак.....еслиб не Карасёв
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Svoysvoemubrat
1537787822
Карась, конечно сволочь, но Спартак явно не в порядке.
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Spartak №1
1537857344
Коней без Карася уничтожилибы. предвзятость судейства можно увидет в каждом матче армейцев. помнится матч Спартака с Зенитом вот тогда даже программу свисток отменяли. тут тоже 2-3 железных штрафных просто не назначили
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