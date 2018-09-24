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  • Мещеряков: «Попытки раскачать лодку под Семиным не имеют никакого смысла»

Мещеряков: «Попытки раскачать лодку под Семиным не имеют никакого смысла»

24 сентября 2018, 07:41
5

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков выразил поддержку главному тренеру команды Юрию Семину после поражения в восьмом туре РПЛ от «Зенита».

«Есть задача на сезон, которую надо выполнять. И давать кому-то оценки мы будем исходя из того, как она будет выполнена. Сейчас никто не собирается паниковать и каждый раз что-то менять. Поэтому тем, кто призывает нас к крайним мерам и занимается провокациями, могу сказать, что все их попытки раскачать лодку не имеют никакого смысла.

Да, результат матча в Питере не радует, но считаю, что со стороны обеих команд была хорошая игра. Просто свой лучший футбол «Локомотиву» нужно показывать все 90 минут, а за кратковременную расслабленность и ошибки на таком уровне соперники быстро наказывают.

Поэтому тренеры разберут этот матч, а весь клуб идет дальше и смотрит вперед», – сказал Мещеряков.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» завершился со счетом 5:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Семин Юрий
Комментарии (5)
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Отчаянный Пердун
1537767607
Радует что забили 3 с игры. Надеюсь прорвёт.
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xkixerx
1537769553
Неужели у ЛОКО грамотное руководство появляется??? Если Геркус Палыча не сдвинет и будет прислушиваться к нему то все замечательно будет, победы придут
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prezent2017
1537771027
Вы, локи, давайте в ЛЧ не обделайтесь. Сейчас крен знает когда туда попадете.
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Рубик Докоян
1537774315
Вы сами пробьёте днище лодки с такой кадровой политикой в подборе менеджмента и сотрудников клуба.
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zigbert
1537796482
Поддержка Семина сейчас особенно необходима.
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