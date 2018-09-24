Мещеряков: «Попытки раскачать лодку под Семиным не имеют никакого смысла»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков выразил поддержку главному тренеру команды Юрию Семину после поражения в восьмом туре РПЛ от «Зенита».

«Есть задача на сезон, которую надо выполнять. И давать кому-то оценки мы будем исходя из того, как она будет выполнена. Сейчас никто не собирается паниковать и каждый раз что-то менять. Поэтому тем, кто призывает нас к крайним мерам и занимается провокациями, могу сказать, что все их попытки раскачать лодку не имеют никакого смысла.

Да, результат матча в Питере не радует, но считаю, что со стороны обеих команд была хорошая игра. Просто свой лучший футбол «Локомотиву» нужно показывать все 90 минут, а за кратковременную расслабленность и ошибки на таком уровне соперники быстро наказывают.

Поэтому тренеры разберут этот матч, а весь клуб идет дальше и смотрит вперед», – сказал Мещеряков.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» завершился со счетом 5:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.