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    Мещеряков: «Попытки раскачать лодку под Семиным не имеют никакого смысла»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков выразил поддержку главному тренеру команды Юрию Семину после поражения в восьмом туре РПЛ от «Зенита».

    «Есть задача на сезон, которую надо выполнять. И давать кому-то оценки мы будем исходя из того, как она будет выполнена. Сейчас никто не собирается паниковать и каждый раз что-то менять. Поэтому тем, кто призывает нас к крайним мерам и занимается провокациями, могу сказать, что все их попытки раскачать лодку не имеют никакого смысла.

    Да, результат матча в Питере не радует, но считаю, что со стороны обеих команд была хорошая игра. Просто свой лучший футбол «Локомотиву» нужно показывать все 90 минут, а за кратковременную расслабленность и ошибки на таком уровне соперники быстро наказывают.

    Поэтому тренеры разберут этот матч, а весь клуб идет дальше и смотрит вперед», – сказал Мещеряков.

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» завершился со счетом 5:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    24.09.2018 07:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 16:41

      Поддержка Семина сейчас особенно необходима.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 сентября 2018, 10:31

      Вы сами пробьёте днище лодки с такой кадровой политикой в подборе менеджмента и сотрудников клуба.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 сентября 2018, 09:37

      Вы, локи, давайте в ЛЧ не обделайтесь. Сейчас крен знает когда туда попадете.

      0
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      Рейтинг: +895

      xkixerx 24 сентября 2018, 09:12

      Неужели у ЛОКО грамотное руководство появляется??? Если Геркус Палыча не сдвинет и будет прислушиваться к нему то все замечательно будет, победы придут

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 24 сентября 2018, 08:40

      Радует что забили 3 с игры. Надеюсь прорвёт.

      2
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