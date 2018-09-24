Обляков: «Хотели выиграть у «Спартака», но, к сожалению, не дожали»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

– ЦСКА доминировал большую часть матча. Как вы считаете?

– Да, у нас было больше подходов и моментов. Очень хотели выиграть, но, к сожалению, не дожали.

– Какая половина больше удалась ЦСКА: первая или вторая?

– Думаю, второй тайм нам больше удался. Мы зажали их, так что они лишь пару раз сумели убежать в контратаки.

– Как вам атмосфера вашего первого дерби?

– Атмосфера прекрасная. Приятно играть, когда болельщики гонят вперед.

– На поле с обеих сторон было много игроков 1998 года рождения.

– Значит молодежный футбол в нашей стране есть. Мы растем и прибавляем.

Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей