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    Обляков: «Хотели выиграть у «Спартака», но, к сожалению, не дожали»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

    – ЦСКА доминировал большую часть матча. Как вы считаете?

    – Да, у нас было больше подходов и моментов. Очень хотели выиграть, но, к сожалению, не дожали.

    – Какая половина больше удалась ЦСКА: первая или вторая?

    – Думаю, второй тайм нам больше удался. Мы зажали их, так что они лишь пару раз сумели убежать в контратаки.

    – Как вам атмосфера вашего первого дерби?

    – Атмосфера прекрасная. Приятно играть, когда болельщики гонят вперед.

    – На поле с обеих сторон было много игроков 1998 года рождения.

    – Значит молодежный футбол в нашей стране есть. Мы растем и прибавляем.

    Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.09.2018 00:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 15:20

      Дожмете кого нибудь другого.

      1
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      Рейтинг: +2726

      a_who 24 сентября 2018, 07:00

      Сами то могли проиграть ))) благодари карасева...

      0
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2018, 00:54

      Не гоношись, Ванёк, а то поменяем тебе первую букву в фамилии.

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