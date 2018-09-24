Обляков: «Хотели выиграть у «Спартака», но, к сожалению, не дожали»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).
– ЦСКА доминировал большую часть матча. Как вы считаете?
– Да, у нас было больше подходов и моментов. Очень хотели выиграть, но, к сожалению, не дожали.
– Какая половина больше удалась ЦСКА: первая или вторая?
– Думаю, второй тайм нам больше удался. Мы зажали их, так что они лишь пару раз сумели убежать в контратаки.
– Как вам атмосфера вашего первого дерби?
– Атмосфера прекрасная. Приятно играть, когда болельщики гонят вперед.
– На поле с обеих сторон было много игроков 1998 года рождения.
– Значит молодежный футбол в нашей стране есть. Мы растем и прибавляем.
Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей
Источник: «Матч ТВ»