Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чалов: «Атмосфера в дерби? Кайф. Хочется биться, кусаться за каждый сантиметр поля»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомметировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

    «Очень обидная ничья. У нас было много моментов, которые нужно было реализовывать.

    Большое спасибо фанатам, что они лестно отзываются о моей игре. Я делаю все, что в моих силах, стараясь не обращать внимания на все, что происходит вокруг.

    Что могу сказать по атмосфере? Это, конечно, кайф. На матчах ЦСКА – «Спартак» всегда так было. В кайф играть, когда столько народу на трибунах, хочется биться, кусаться за каждый сантиметр поля. Игры со «Спартаком» – это всегда что-то сверхэмоциональное. Все, что мы разбираем на теоретических занятиях, может не работать», – сказал Чалов.

    Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2018 22:51
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +597

      Krd123 24 сентября 2018, 08:29

      Федя молодчик! Так держать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 24 сентября 2018, 05:34

      Вот станешь профессионалом и поймешь, всё, что разбирается на теоретических занятиях, надо выполнять и должно работать. За твою зарплату ты обязан биться и кусаться за каждый сантиметр поля и не только когда народ на трибунах. Поменьше, Федя, языком работай, а то Дзюбой станешь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 24 сентября 2018, 00:13

      Реализация у Феди пока "хромает" - значит есть куда расти. Удачи и побед молодой армейской команде!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +702

      19element87 23 сентября 2018, 23:35

      он такими темпами в суареса превратится!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2018, 23:23

      Федя Чалов хочет биться, кусаться и летать, как лётчик Чкалов.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11