Чалов: «Атмосфера в дерби? Кайф. Хочется биться, кусаться за каждый сантиметр поля»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомметировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Очень обидная ничья. У нас было много моментов, которые нужно было реализовывать.

Большое спасибо фанатам, что они лестно отзываются о моей игре. Я делаю все, что в моих силах, стараясь не обращать внимания на все, что происходит вокруг.

Что могу сказать по атмосфере? Это, конечно, кайф. На матчах ЦСКА – «Спартак» всегда так было. В кайф играть, когда столько народу на трибунах, хочется биться, кусаться за каждый сантиметр поля. Игры со «Спартаком» – это всегда что-то сверхэмоциональное. Все, что мы разбираем на теоретических занятиях, может не работать», – сказал Чалов.

Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей