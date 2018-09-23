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  • Чалов: «Атмосфера в дерби? Кайф. Хочется биться, кусаться за каждый сантиметр поля»

Чалов: «Атмосфера в дерби? Кайф. Хочется биться, кусаться за каждый сантиметр поля»

23 сентября 2018, 22:51
5

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомметировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Очень обидная ничья. У нас было много моментов, которые нужно было реализовывать.

Большое спасибо фанатам, что они лестно отзываются о моей игре. Я делаю все, что в моих силах, стараясь не обращать внимания на все, что происходит вокруг.

Что могу сказать по атмосфере? Это, конечно, кайф. На матчах ЦСКА – «Спартак» всегда так было. В кайф играть, когда столько народу на трибунах, хочется биться, кусаться за каждый сантиметр поля. Игры со «Спартаком» – это всегда что-то сверхэмоциональное. Все, что мы разбираем на теоретических занятиях, может не работать», – сказал Чалов.

Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Чалов Федор
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1537734199
Федя Чалов хочет биться, кусаться и летать, как лётчик Чкалов.
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19element87
1537734925
он такими темпами в суареса превратится!)))
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Dominator777
1537737219
Реализация у Феди пока "хромает" - значит есть куда расти. Удачи и побед молодой армейской команде!
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serppion
1537756498
Вот станешь профессионалом и поймешь, всё, что разбирается на теоретических занятиях, надо выполнять и должно работать. За твою зарплату ты обязан биться и кусаться за каждый сантиметр поля и не только когда народ на трибунах. Поменьше, Федя, языком работай, а то Дзюбой станешь!
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Krd123
1537766942
Федя молодчик! Так держать!
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