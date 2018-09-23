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    Нобоа – перед матчем с «Локомотивом»: «Davai Zenit»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поддержал команду в преддверии матча восьмого тура РПЛ с «Локомотивом», а также поздравил с возвращением в состав защитника Эммануэля Мамману и нападающего Александра Кокорина, не игравших с марта из-за травм крестообразных связок. Оба футболиста попали в запас на игру с москвичами.

    «Зенит» против «Локомотива». DAVAI ZENIT. С возвращением, Кокорин и Маммана», – написал Нобоа в инстаграме.

    Сам эквадорец не сможет помочь петербуржцам, поскольку восстанавливается от травмы передней крестообразной связки правого коленного сустава, полученной в матче четвертого тура с «Уралом».

    Встреча «Зенит» – «Локомотив» состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: Instagram

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    23.09.2018 16:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6311

      порт 23 сентября 2018, 18:36

      Дал, да и не плохо!!!

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