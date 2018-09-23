Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кокорин и Маммана – в запасе «Зенита» на матч с «Локомотивом». Игроки вошли в заявку петербуржцев впервые с марта

    «Зенит» ранее объявил стартовый состав на матч восьмого тура РПЛ с «Локомотивом».

    В запас попали защитник Эммануэль Маммана и нападающий Александр Кокорин. Оба футболиста впервые с весны вошли в заявку петербуржцев на игру. В марте аргентинец и россиянин получили травмы крестообразных связок колена.

    Полностью запас петербургской команды выглядит так: Кержаков, Лодыгин, Мевля, Чернов, Анюков, Маммана, Мак, Эрнани, Краневиттер, Маркизио, Заболотный, Кокорин.

    Встреча «Зенит» – «Локомотив» состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2018 16:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11