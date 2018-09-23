Кокорин и Маммана – в запасе «Зенита» на матч с «Локомотивом». Игроки вошли в заявку петербуржцев впервые с марта

«Зенит» ранее объявил стартовый состав на матч восьмого тура РПЛ с «Локомотивом».

В запас попали защитник Эммануэль Маммана и нападающий Александр Кокорин. Оба футболиста впервые с весны вошли в заявку петербуржцев на игру. В марте аргентинец и россиянин получили травмы крестообразных связок колена.

Полностью запас петербургской команды выглядит так: Кержаков, Лодыгин, Мевля, Чернов, Анюков, Маммана, Мак, Эрнани, Краневиттер, Маркизио, Заболотный, Кокорин.

Встреча «Зенит» – «Локомотив» состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.