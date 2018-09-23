Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Спартак» должен понимать, что ЦСКА – это ЦСКА. Но там пять человек играет, которым по 22-23 года»

Мостовой: «Спартак» должен понимать, что ЦСКА – это ЦСКА. Но там пять человек играет, которым по 22-23 года»

23 сентября 2018, 14:58
5

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ожидает, что красно-белые победят ЦСКА в матче восьмого тура РПЛ. По его мнению, предстоящее дерби – это возможность показать себя для молодых спартаковских футболистов.

«Я жду победы «Спартака», как ждут ее и болельщики. Команды находятся в разном положении и в разном состоянии. Красно-белые проиграли 0:2 в последнем матче, ЦСКА же, наоборот, спас игру. В эмоциональном плане армейцы сейчас выше. Ситуация, в которой находится «Спартак», является плюсом для ЦСКА.

ЦСКА – молодая команда, вновь собранная, поэтому команда Карреры за счет опыта и индивидуальных действий может преподнести сюрприз. «Спартак» обязан реабилитироваться за поражение в матче с «Рапидом». Они же должны понимать, что ЦСКА – это ЦСКА, но там пять человек играет, которым по 22-23 года.

Предстоящее дерби для молодых футболистов «Спартака» – возможность показать себя. Негатив, который сейчас вокруг команды, никак не должен на них отражаться. Наоборот, им необходимо завоeвывать место, грызть землю и говорить: «Когда что-то случается, мы тут, и мы тоже можем помочь».

Не знаю, вернет ли Массимо Каррера Глушакова и Ещенко в состав команды в случае поражения «Спартака», так как это их внутренние, личные конфликты. Может ли этот матч стать последним для Массимо Карреры? Вряд ли. Команда борется за лидерство», – сказал Мостовой.

Дерби ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Мостовой Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1537705615
В первую очередь Спартак должен понимать, что он СПАРТАК! С кем бы ни играли! ***
Ответить
piligrim1986
1537705663
да толку? в команде раздрай. ахмату дома проиграли, какй тут цска...
Ответить
Отчаянный Пердун
1537706658
До этого Мостовой говорил что этот ЦСКА похож на Спартак 95 года. Молодые глаза горят - это его слова . А щас Спартак победит! Определился бы хотя бы.
Ответить
ilichkadr
1537708825
Мостовой - дилетант, поэтому несет и вашим и нашим.............
Ответить
BRO_football
1537713050
Только не будем забывать, что весь ваш "взрослый" Спартак за 7 туров забил столько же, сколько и 20-летний Чалов за ЦСКА.
Ответить
Главные новости
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
10
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
1
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
13
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
10
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
15
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Воробьев считает, что закончит карьеру в «Краснодаре»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
10
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
15
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
7
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
5
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
6
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+