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    Мостовой: «Спартак» должен понимать, что ЦСКА – это ЦСКА. Но там пять человек играет, которым по 22-23 года»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ожидает, что красно-белые победят ЦСКА в матче восьмого тура РПЛ. По его мнению, предстоящее дерби – это возможность показать себя для молодых спартаковских футболистов.

    «Я жду победы «Спартака», как ждут ее и болельщики. Команды находятся в разном положении и в разном состоянии. Красно-белые проиграли 0:2 в последнем матче, ЦСКА же, наоборот, спас игру. В эмоциональном плане армейцы сейчас выше. Ситуация, в которой находится «Спартак», является плюсом для ЦСКА.

    ЦСКА – молодая команда, вновь собранная, поэтому команда Карреры за счет опыта и индивидуальных действий может преподнести сюрприз. «Спартак» обязан реабилитироваться за поражение в матче с «Рапидом». Они же должны понимать, что ЦСКА – это ЦСКА, но там пять человек играет, которым по 22-23 года.

    Предстоящее дерби для молодых футболистов «Спартака» – возможность показать себя. Негатив, который сейчас вокруг команды, никак не должен на них отражаться. Наоборот, им необходимо завоeвывать место, грызть землю и говорить: «Когда что-то случается, мы тут, и мы тоже можем помочь».

    Не знаю, вернет ли Массимо Каррера Глушакова и Ещенко в состав команды в случае поражения «Спартака», так как это их внутренние, личные конфликты. Может ли этот матч стать последним для Массимо Карреры? Вряд ли. Команда борется за лидерство», – сказал Мостовой.

    Дерби ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.09.2018 14:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 23 сентября 2018, 17:30

      Только не будем забывать, что весь ваш "взрослый" Спартак за 7 туров забил столько же, сколько и 20-летний Чалов за ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +17869

      ilichkadr 23 сентября 2018, 16:20

      Мостовой - дилетант, поэтому несет и вашим и нашим.............

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 23 сентября 2018, 15:44

      До этого Мостовой говорил что этот ЦСКА похож на Спартак 95 года. Молодые глаза горят - это его слова . А щас Спартак победит! Определился бы хотя бы.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 23 сентября 2018, 15:27

      да толку? в команде раздрай. ахмату дома проиграли, какй тут цска...

      2
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2018, 15:26

      В первую очередь Спартак должен понимать, что он СПАРТАК! С кем бы ни играли! ***

      2
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