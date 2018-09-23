Мостовой: «Спартак» должен понимать, что ЦСКА – это ЦСКА. Но там пять человек играет, которым по 22-23 года»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ожидает, что красно-белые победят ЦСКА в матче восьмого тура РПЛ. По его мнению, предстоящее дерби – это возможность показать себя для молодых спартаковских футболистов.

«Я жду победы «Спартака», как ждут ее и болельщики. Команды находятся в разном положении и в разном состоянии. Красно-белые проиграли 0:2 в последнем матче, ЦСКА же, наоборот, спас игру. В эмоциональном плане армейцы сейчас выше. Ситуация, в которой находится «Спартак», является плюсом для ЦСКА.

ЦСКА – молодая команда, вновь собранная, поэтому команда Карреры за счет опыта и индивидуальных действий может преподнести сюрприз. «Спартак» обязан реабилитироваться за поражение в матче с «Рапидом». Они же должны понимать, что ЦСКА – это ЦСКА, но там пять человек играет, которым по 22-23 года.

Предстоящее дерби для молодых футболистов «Спартака» – возможность показать себя. Негатив, который сейчас вокруг команды, никак не должен на них отражаться. Наоборот, им необходимо завоeвывать место, грызть землю и говорить: «Когда что-то случается, мы тут, и мы тоже можем помочь».

Не знаю, вернет ли Массимо Каррера Глушакова и Ещенко в состав команды в случае поражения «Спартака», так как это их внутренние, личные конфликты. Может ли этот матч стать последним для Массимо Карреры? Вряд ли. Команда борется за лидерство», – сказал Мостовой.

Дерби ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.