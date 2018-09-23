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  • Форвард «Стока» Бераино стал отцом троих детей трех разных женщин в течение полутора месяцев

Форвард «Стока» Бераино стал отцом троих детей трех разных женщин в течение полутора месяцев

23 сентября 2018, 12:23
12

Нападающий «Сток Сити» Саидо Бераино стал отцом троих детей трех разных женщин в течение полутора месяцев.

Двое из них указали футболиста как отца своих детей в свидетельстве о рождении. Третья – приятельница детства форварда из Африки – не указала имя игрока в документах, но при этом ведет переговоры с ним и его адвокатами на предмет признания отцовства.

Первый ребенок родился 30 мая у бывшей невесты Бераино Стефании Кристофору. Пара была обручена, но расторгла помолвку в феврале. Вторая мама – давняя подруга, которая родила ребенка 15 июля.

Матерью третьего ребенка, родившегося 17 июля, стала американская модель Челси Лавлейс.

Источник: The Sun
Англия. Чемпионшип Сток Сити Бераино Саидо
Комментарии (12)
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Усы Газаева
1537696340
Бомбардир не той лиги .
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Полная Канистра
1537696842
какая скорострельность у него не хило голы штампует уже 3 забил
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ivanthebest
1537699690
Ну прям бык-осеменитель)
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тщмек 19
1537699859
Хет-трик на любовном поле
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Axe111
1537700134
Жёлтая лента продолжается. Че там у баскова? ??
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Hangeldi
1537701399
С хет-триком негр
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AHTUNGBOL
1537703947
Желтая новость, из желтого источника, на все более желтеющем ресурсе...
Ответить
BlackMurder
1537704339
Чувак, я бы задумался)) надо реакцию то тренировать) либо презервативы брать, но они щас дорогие пздц
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mihail200606
1537710583
Все три бабы наверное рассказали сказку что вот сегодня можно и без презика, не забеременею... Ну теперь пусть расхлебывает..
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zigbert
1537711570
Не зря он нападающий.
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