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    Форвард «Стока» Бераино стал отцом троих детей трех разных женщин в течение полутора месяцев

    Нападающий «Сток Сити» Саидо Бераино стал отцом троих детей трех разных женщин в течение полутора месяцев.

    Двое из них указали футболиста как отца своих детей в свидетельстве о рождении. Третья – приятельница детства форварда из Африки – не указала имя игрока в документах, но при этом ведет переговоры с ним и его адвокатами на предмет признания отцовства.

    Первый ребенок родился 30 мая у бывшей невесты Бераино Стефании Кристофору. Пара была обручена, но расторгла помолвку в феврале. Вторая мама – давняя подруга, которая родила ребенка 15 июля.

    Матерью третьего ребенка, родившегося 17 июля, стала американская модель Челси Лавлейс.

    Источник: The Sun

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    23.09.2018 12:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +799

      амани 7 октября 2018, 21:46

      Наш пострел-везде поспел.....и при этом , мяч гонять успевает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 октября 2018, 15:24

      Молодец мужик, ещё и в футбол играть успевает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 17:06

      Не зря он нападающий.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 23 сентября 2018, 16:49

      Все три бабы наверное рассказали сказку что вот сегодня можно и без презика, не забеременею... Ну теперь пусть расхлебывает..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 23 сентября 2018, 15:05

      Чувак, я бы задумался)) надо реакцию то тренировать) либо презервативы брать, но они щас дорогие пздц

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 23 сентября 2018, 14:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Желтая новость, из желтого источника, на все более желтеющем ресурсе...

      -52
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 23 сентября 2018, 14:16

      С хет-триком негр

      5
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 23 сентября 2018, 13:55

      Жёлтая лента продолжается. Че там у баскова? ??

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 23 сентября 2018, 13:50

      Хет-трик на любовном поле

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 сентября 2018, 13:48

      Ну прям бык-осеменитель)

      5
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