Форвард «Стока» Бераино стал отцом троих детей трех разных женщин в течение полутора месяцев

Наш пострел-везде поспел.....и при этом , мяч гонять успевает!
Нападающий «Сток Сити» Саидо Бераино стал отцом троих детей трех разных женщин в течение полутора месяцев.
Двое из них указали футболиста как отца своих детей в свидетельстве о рождении. Третья – приятельница детства форварда из Африки – не указала имя игрока в документах, но при этом ведет переговоры с ним и его адвокатами на предмет признания отцовства.
Первый ребенок родился 30 мая у бывшей невесты Бераино Стефании Кристофору. Пара была обручена, но расторгла помолвку в феврале. Вторая мама – давняя подруга, которая родила ребенка 15 июля.
Матерью третьего ребенка, родившегося 17 июля, стала американская модель Челси Лавлейс.