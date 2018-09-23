Форвард «Стока» Бераино стал отцом троих детей трех разных женщин в течение полутора месяцев

Нападающий «Сток Сити» Саидо Бераино стал отцом троих детей трех разных женщин в течение полутора месяцев.

Двое из них указали футболиста как отца своих детей в свидетельстве о рождении. Третья – приятельница детства форварда из Африки – не указала имя игрока в документах, но при этом ведет переговоры с ним и его адвокатами на предмет признания отцовства.

Первый ребенок родился 30 мая у бывшей невесты Бераино Стефании Кристофору. Пара была обручена, но расторгла помолвку в феврале. Вторая мама – давняя подруга, которая родила ребенка 15 июля.

Матерью третьего ребенка, родившегося 17 июля, стала американская модель Челси Лавлейс.