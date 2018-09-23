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Фанаты «Спартака»: «Вся Москва ненавидит ЦСКА»

23 сентября 2018, 09:16
120

Группа болельщиков «Спартака» «Ультра Север» провела акцию накануне матча 8-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Ультра Север» предложила болельщикам красно-белых из Москвы и других городов России высказать свою ненависть к армейцам. В разных регионах страны фанаты нарисовали граффити с названием городов и припиской «ненавидит ЦСКА».

«В рамках подготовки к дерби мы решили в очередной раз доказать, кто правит бал под названием РПЛ, и в этой акции мог поучаствовать едва ли не каждый из вас, вне зависимости от того, где он проживает — в столице или за Уралом, на Юге страны или в Сибири, в центральной части России или в Поволжье, с вашей помощью мы постарались зацепить все уголки нашей необъятной Родины. 70 красно-белых городов, среди которых Питер, Казань, Оренбург, Екатеринбург, Тюмень, Уфа, Воронеж, Тула, Краснодар, Владимир, Новосибирск и, конечно же, Москва, высказали свою ненависть к сопернику в предстоящем дерби.

Что отличает дерби от рядового матча? Ненависть. Ненависть к врагу, к его цветам и ко всему, что с ним связано. И зачастую движущей силой в дерби является именно ненависть, а не только поддержка своих. И мы визуализировали эту ненависть на стенах наших городов по всей стране», — говорится в сообщении группы болельщиков «Ультра Север».

ФОТО

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (120)
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Антибиотик
1537683989
Больные люди, нет слов.
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AHTUNGBOL
1537684506
За что ненавидят? За то, что люди болеют за другой клуб??? Совсем неадекваты?? Как можно ненавидеть людей в принципе, а уж тем более своих сограждан?? Таким можно только посочувствовать.
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MaxRnD
1537684924
Кость брошена, к вечеру новость покраснеет ..... ))) Кто в РФПЛ бал правит - это ещё большой вопрос, а вот снаружи похоже Рапид и Ливерпуль ))
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vladimir-7
1537686422
Такими призывами фанаты Спартака еще больше собирают к своей команде, а может быть и к обществу Спартак, ненавистников. Работу секты клуба нужно упразднить совсем или в корне ее перестроить.
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Dellleone
1537686650
Все это кто ??? Мясо и Торпедо )))))))) У Динамо и ЦСКА даже перекличка есть, Москва без мяса. Уж кого кого ненавидят не только в Москве но и во всей стране так это Спартак! Такого количества тупых быдло- фанатов нет ни у одного клуба в России.
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Жёлто-синий
1537688421
Ума больше не на чего не хватило
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baden69
1537688803
У большинства адекватных россиян, после такой акции, возникнет желание поддержать в данном матче именно ЦСКА. Ненависть одно из самых плохих чувств и оно никогда не породит любовь даже к своему клубу.
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Крейсеp
1537695399
Я болельщик Спартака. А кто эти больные люди, которые говорят о ненависти, я не знаю. Футбол - это любовь. К игре. К команде. Ненависть - удел слабаков. Ибо на большее они не способны. Фу, мразота.
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Andrey160268
1537695870
Да нет никакой ненависти и никогда не было. ЦСКА просто принципиальный соперник. А вот вы ребятки больные на всю голову, если вам не хватает адреналина, то идите в армию (тем более, что армия сейчас не имеет никакого отношения к футбольному ЦСКА) по контракту в горячие точки, вот там вы узнаете, что такое настоящая ненависть и настоящий враг. Так ведь не пойдете, струсите. Там иногда убивают, а твоим сослуживцем может оказаться болела ЦСКА и в трудную минуту он прикроет вашу задницу, так же как и вы прикроете его, по другому там не бывает, если хотите жить. А подобные акции просто позорят наш любимый клуб и нормальных болельщиков. Хорошо, что и у других клубов есть адекватные болелы, которые понимают, что вы просто кучка малолетних олигофренов и никто не давал вам право заявлять такие вещи от имени всех болельщиков Спартака, от всей Москвы, от всей России.
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FanatSerj
1537696182
Одни уже вон дебилы могилы по накопали, тут к какой то не навести призываю ущербные. Вот у меня отец всю жизнь болеет за Спартак, старший брат за ЦСКА, я за Динамо и вместе переживаем за Ростов, лучший друг болеет за Зенит какая пля ненависть ?!? Это надо быть реально ущербным и ограниченным по жизни, чтобы ненавидеть людей на основе того, что они предпочитают болеть за другой клуб. Другое дело здоровое чувство юмора и уметь интересно подколоть соперника, вот это всегда за здрасти.
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