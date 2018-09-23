Фанаты «Спартака»: «Вся Москва ненавидит ЦСКА»

Группа болельщиков «Спартака» «Ультра Север» провела акцию накануне матча 8-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Ультра Север» предложила болельщикам красно-белых из Москвы и других городов России высказать свою ненависть к армейцам. В разных регионах страны фанаты нарисовали граффити с названием городов и припиской «ненавидит ЦСКА».

«В рамках подготовки к дерби мы решили в очередной раз доказать, кто правит бал под названием РПЛ, и в этой акции мог поучаствовать едва ли не каждый из вас, вне зависимости от того, где он проживает — в столице или за Уралом, на Юге страны или в Сибири, в центральной части России или в Поволжье, с вашей помощью мы постарались зацепить все уголки нашей необъятной Родины. 70 красно-белых городов, среди которых Питер, Казань, Оренбург, Екатеринбург, Тюмень, Уфа, Воронеж, Тула, Краснодар, Владимир, Новосибирск и, конечно же, Москва, высказали свою ненависть к сопернику в предстоящем дерби.

Что отличает дерби от рядового матча? Ненависть. Ненависть к врагу, к его цветам и ко всему, что с ним связано. И зачастую движущей силой в дерби является именно ненависть, а не только поддержка своих. И мы визуализировали эту ненависть на стенах наших городов по всей стране», — говорится в сообщении группы болельщиков «Ультра Север».

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