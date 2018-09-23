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    Фанаты «Спартака»: «Вся Москва ненавидит ЦСКА»

    Группа болельщиков «Спартака» «Ультра Север» провела акцию накануне матча 8-го тура РПЛ с ЦСКА.

    «Ультра Север» предложила болельщикам красно-белых из Москвы и других городов России высказать свою ненависть к армейцам. В разных регионах страны фанаты нарисовали граффити с названием городов и припиской «ненавидит ЦСКА».

    «В рамках подготовки к дерби мы решили в очередной раз доказать, кто правит бал под названием РПЛ, и в этой акции мог поучаствовать едва ли не каждый из вас, вне зависимости от того, где он проживает — в столице или за Уралом, на Юге страны или в Сибири, в центральной части России или в Поволжье, с вашей помощью мы постарались зацепить все уголки нашей необъятной Родины. 70 красно-белых городов, среди которых Питер, Казань, Оренбург, Екатеринбург, Тюмень, Уфа, Воронеж, Тула, Краснодар, Владимир, Новосибирск и, конечно же, Москва, высказали свою ненависть к сопернику в предстоящем дерби.

    Что отличает дерби от рядового матча? Ненависть. Ненависть к врагу, к его цветам и ко всему, что с ним связано. И зачастую движущей силой в дерби является именно ненависть, а не только поддержка своих. И мы визуализировали эту ненависть на стенах наших городов по всей стране», — говорится в сообщении группы болельщиков «Ультра Север».

    ФОТО

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.09.2018 09:16
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    Комментарии120
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      Рейтинг: +2

      bvp-47 25 сентября 2018, 07:26

      спартаковские болельщики ненавидят всех , это обиженные и не очень умные девочки

      0
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 23 сентября 2018, 20:59

      Согласен с оценкой об ответственности сайта за такие новости. Надеюсь на реакцию сайта прямо здесь - с информацией о наказании виновных. С таких фанатов фашизм и начинается.

      -1
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 23 сентября 2018, 19:57

      ЦСКА всегда будет первым!!!Я с Волгорада я болею за ЦСКА 60%болеют за КОНЕЙ.

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 23 сентября 2018, 17:45

      Вообще за такие "новости" сайт наказывать надо. За подстрекательство.
      Сами такие новости тиражируете, чтоб хайпануть. А может, редакция вся из мясных? ;)

      1
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis 23 сентября 2018, 16:54

      я одного не пойму-зачем такая истерия??? помню ска ростов играл в союзном чемпионате во второй лиге и к нам приехал ротор из волгограда-как мы вместе отдыхали -во время матча -да каждый болел за своих а после все вместе окупировали все питейные точки и ни о какой вражде речь и не шла!!! жаль ушли те старые добрые времена!!! стыдно даже читать вот такие высказывания

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 16:41

      Нет друзья так дело не пойдет ,к сопернику тоже надо проявлять уважение а не разжигать жгучую ненависть.Болеть и переживать надо за свою команду.

      4
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2018, 15:55

      Увидеть бы итоги акции.****

      1
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 23 сентября 2018, 15:52

      А статья провокацыонная, про это вообще не надо было писать

      1
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      Рейтинг: +709

      monser08 > gennadiy 23 сентября 2018, 16:17

      Статья 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства

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      Рейтинг: +444

      gennadiy 23 сентября 2018, 15:49

      Просто дебилы

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      Рейтинг: +709

      monser08 23 сентября 2018, 15:25

      Чего ещё ожидать от тупоголовых?

      4
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