Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

– По тому, как складывалась игра, этот результат – глоток свежего воздуха. Конечно, мы хотим большего. Нам необходимо побеждать и подниматься по таблице. У нас были моменты и подходы к воротам соперника.

– В этом матче «Уфа» не пропустила во втором тайме. В этом есть позитивная динамика?

– Это не может не радовать. Хорошо, когда команда не пропускает, и не важно, в каком тайме. Осталось только наладить реализацию.

– Сысуев не вышел на второй тайм. Каково его состояние на данный момент?

– У него общая слабость. Плохое самочувствие. Он попросил замену в перерыве.

– Слай постоянно был вовлечен в игровые эпизоды. Как его состояние?

– Он в полном порядке. Это рабочие моменты. В этом ничего страшного.

«Уфа занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав 5 очков в восьми турах.