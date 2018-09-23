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    Томаров: «Результат матча с «Ростовом» – глоток свежего воздуха для «Уфы»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

    – По тому, как складывалась игра, этот результат – глоток свежего воздуха. Конечно, мы хотим большего. Нам необходимо побеждать и подниматься по таблице. У нас были моменты и подходы к воротам соперника.

    – В этом матче «Уфа» не пропустила во втором тайме. В этом есть позитивная динамика?

    – Это не может не радовать. Хорошо, когда команда не пропускает, и не важно, в каком тайме. Осталось только наладить реализацию.

    – Сысуев не вышел на второй тайм. Каково его состояние на данный момент?

    – У него общая слабость. Плохое самочувствие. Он попросил замену в перерыве.

    – Слай постоянно был вовлечен в игровые эпизоды. Как его состояние?

    – Он в полном порядке. Это рабочие моменты. В этом ничего страшного.

    «Уфа занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав 5 очков в восьми турах.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.09.2018 00:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 сентября 2018, 11:35

      Это не глоток воздуха, а отсрочка отставки!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 23 сентября 2018, 00:51

      Ну да если 8-ром в защите играть трусы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2018, 00:50

      Насколько теперь хватит кислорода???...

      0
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