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    РПЛ. «Ростов» и «Уфа» голов не забили

    «Ростов» и «Уфа» сыграли вничью в матче 8-го тура РПЛ – 0:0. Ростовчане с 15-ю очками занимают вторую строчку в таблице, «Уфа» с 5-ю очками идет 15-й.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 0:0

    «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев (Зуев, 83), Салетрос (Калачев, 53), Сигурдарсон (Кьяртанссон, 70).

    «Уфа»: Беленов, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов (Алиев, 90), Карп, Тилл, Сысуев (Безнадежных, 46), Игбун (Бизяк, 90+5).

    Предупреждения: Вилюш, 29 – Игбун, 18; Табидзе, 71; Йокич, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2018 20:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1905

      латунный 22 сентября 2018, 22:38

      35000зрителей пришло .болельщики верят в команду.у нас не зенит где деньги народные на команду тратят .а отдачи нет

      25
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      Рейтинг: -3

      lihindic 22 сентября 2018, 22:14

      сранчик карпин.... как всегда в говне...

      -1
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 22 сентября 2018, 22:02

      Остаётся пять минут до начала матча. На табло по-прежнему 0:0.

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 22 сентября 2018, 21:30

      счёт по игре,...играли две команды одного уровня...))

      0
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      Рейтинг: +1905

      латунный > _Marqella_ 22 сентября 2018, 22:36

      нормально сыграли .мы не барса и не реал а бомжи завтра тоже вничью сыграют

      26
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 22 сентября 2018, 21:20

      Играем дома просто х.ёво!!!!!!!!!!!!!

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