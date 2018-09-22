РПЛ. «Ростов» и «Уфа» голов не забили

«Ростов» и «Уфа» сыграли вничью в матче 8-го тура РПЛ – 0:0. Ростовчане с 15-ю очками занимают вторую строчку в таблице, «Уфа» с 5-ю очками идет 15-й.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 0:0

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев (Зуев, 83), Салетрос (Калачев, 53), Сигурдарсон (Кьяртанссон, 70).

«Уфа»: Беленов, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов (Алиев, 90), Карп, Тилл, Сысуев (Безнадежных, 46), Игбун (Бизяк, 90+5).

Предупреждения: Вилюш, 29 – Игбун, 18; Табидзе, 71; Йокич, 87.

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