РПЛ. «Ростов» и «Уфа» голов не забили

«Ростов» и «Уфа» сыграли вничью в матче 8-го тура РПЛ – 0:0. Ростовчане с 15-ю очками занимают вторую строчку в таблице, «Уфа» с 5-ю очками идет 15-й.
Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 0:0
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев (Зуев, 83), Салетрос (Калачев, 53), Сигурдарсон (Кьяртанссон, 70).
«Уфа»: Беленов, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов (Алиев, 90), Карп, Тилл, Сысуев (Безнадежных, 46), Игбун (Бизяк, 90+5).
Предупреждения: Вилюш, 29 – Игбун, 18; Табидзе, 71; Йокич, 87.
Источник: Бомбардир.ру