Главные новости дня. «Ливерпуль» выиграл шестой матч из шести в АПЛ, «Динамо» уступило «Анжи»

«Рубин» избежал поражения от «Арсенала», хотя проигрывал в два мяча.

«Анжи» победил в гостях «Динамо».

Глушаков и Ещенко помогли молодежке «Спартака» обыграть ЦСКА.

Фанаты «Динамо» установили могилу «Торпедо» на стадионе имени Стрельцова.

В «Монако» довольны дебютом Головина.

В АПЛ «Ман Сити» забил пять голов «Кардиффу», «Ливерпуль» выиграл шестой матч из шести.

Фергюсон впервые посетил «Олд Траффорд» после майской операции.

Уругвай может быть исключен из ФИФА.

Модрич получил условный уголовный срок в виде восьми месяцев тюрьмы.

Умер президент БАТЭ Анатолий Капский.