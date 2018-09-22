Главные новости дня. «Ливерпуль» выиграл шестой матч из шести в АПЛ, «Динамо» уступило «Анжи»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2018 21:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

      footbalist1985 23 сентября 2018, 07:37

      )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 23 сентября 2018, 01:15

      (.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 23 сентября 2018, 00:31

      Ростсельмаш ничьёй с Уфой канечна немного подгадил, зато радует , что Спартак сегодня Цске просрёт...Хи.

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