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  • РПЛ. «Динамо» в компенсированное время не забило пенальти и минимально проиграло «Анжи»

РПЛ. «Динамо» в компенсированное время не забило пенальти и минимально проиграло «Анжи»

22 сентября 2018, 15:54
22

Состоялся матч восьмого тура РПЛ между «Анжи» и «Динамо». Кавказцы одержали минимальную победу благодаря голу Андреса Понсе. В компенсированное ко второму тайму время игрок бело-голубых Евгений Луценко не реализовал пенальти.

Благодаря трем очкам махачкалинцы покинули зону прямого вылета. Динамовцы занимают восьмую строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Динамо (Москва) – Анжи (Махачкала) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Понсе, 49.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Шунич, Хольмен, Жоаозиньо, Соу (Марков, 53), Рауш, Тетте, Кардозу, Луценко, Панченко (Черных, 63).

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Мохаммад, Чайковский (Хамдамов, 48), Долгов (Удалый, 70), Понсе.

Предупреждения: нет – Чайковский, 15; Новосельцев, 59; Дюпин, 89.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Анжи
Комментарии (22)
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anjaneri
1537620940
Анжанеров с заслуженной победой!!! Особо респект Дюпину, отстоял ворота как мужчина, как настоящий горец!!!
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Антибиотик
1537621121
Ну, вот, футбол не жалеет зазнавшихся фанатов. Скоро и Торпедо покажет на что способны.
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алдан2014
1537621190
Видимо судьба наказывает ,,не хрен на чужих стадионах пакостить мракобесы
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la verdad
1537621543
К понедельнику "клуб с давними победными традициями" снова окажется на своём законном 12-м месте. Ну может на 11-м
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FanatSerj
1537621672
Анжи билась не жалея себя, заслужили, мужики. Динамо нехер булки расслаблять, звезду уже в поймали, на классе решили поиграть, которого оказалось что и нету.
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Retiremen_VMF
1537621925
Как мне нравиться пенали в дополнительное время. Жуть как добавляют интриги...
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Grey33
1537622393
Футбольное Динамо следом за хоккейным отправляется на дно таблицы.
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orlovcar
1537624755
мы будем только крепче. не опускать руки-ноги и срать на глоров бомжесвиневатых
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Полная Канистра
1537625536
анжи опередило торпедо ящик им вынесли на поле ночью Вот говорят / Не рой яму другому сам окажешься в ней/
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Рубик Докоян
1537631066
"Анжи" московское "Динамо" продинамил... Пусть теперь Степашин раздувает щёки, а менеджмент подаёт иски в разные суды, какая разница где и кому проигрывать...
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