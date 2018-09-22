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    РПЛ. «Динамо» в компенсированное время не забило пенальти и минимально проиграло «Анжи»

    Состоялся матч восьмого тура РПЛ между «Анжи» и «Динамо». Кавказцы одержали минимальную победу благодаря голу Андреса Понсе. В компенсированное ко второму тайму время игрок бело-голубых Евгений Луценко не реализовал пенальти.

    Благодаря трем очкам махачкалинцы покинули зону прямого вылета. Динамовцы занимают восьмую строчку.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Динамо (Москва) – Анжи (Махачкала) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Понсе, 49.

    «Динамо»: Шунин, Рыков, Шунич, Хольмен, Жоаозиньо, Соу (Марков, 53), Рауш, Тетте, Кардозу, Луценко, Панченко (Черных, 63).

    «Анжи»: Дюпин, Белоруков, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Мохаммад, Чайковский (Хамдамов, 48), Долгов (Удалый, 70), Понсе.

    Предупреждения: нет – Чайковский, 15; Новосельцев, 59; Дюпин, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2018 15:54
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 11:43

      Не до настрой . Да еще и Дюпин творил чудеса.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 сентября 2018, 18:44

      "Анжи" московское "Динамо" продинамил... Пусть теперь Степашин раздувает щёки, а менеджмент подаёт иски в разные суды, какая разница где и кому проигрывать...

      7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 сентября 2018, 17:12

      анжи опередило торпедо ящик им вынесли на поле ночью Вот говорят / Не рой яму другому сам окажешься в ней/

      8
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    • ...
      Рейтинг: +407

      orlovcar 22 сентября 2018, 16:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мы будем только крепче. не опускать руки-ноги и срать на глоров бомжесвиневатых

      -4
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 > orlovcar 22 сентября 2018, 17:02

      С телебашни??Круто,смотри не упади

      3
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri > orlovcar 22 сентября 2018, 17:13

      Чмошник, жопы хватить хоть, чтоб обосоать всех динаМышей?

      0
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      Рейтинг: +1902

      lek! 22 сентября 2018, 16:56

      Спасибо Анжи , спасибо Дюпин . Бились за себя и за болельщиков . Главное держитесь и не вешать нос .

      0
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      Рейтинг: +818

      Serjio82 22 сентября 2018, 16:42

      бывает!

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 22 сентября 2018, 16:19

      Футбольное Динамо следом за хоккейным отправляется на дно таблицы.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 22 сентября 2018, 16:15

      молодцы Анжи!!!!!

      3
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 22 сентября 2018, 16:12

      Как мне нравиться пенали в дополнительное время. Жуть как добавляют интриги...

      6
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Retiremen_VMF 22 сентября 2018, 16:21

      Пенальти был заслуженный и логичный по характеру последних 10 минут. Вся игра шла вокруг и внутри штрафной Анжи.

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 сентября 2018, 16:07

      Анжи билась не жалея себя, заслужили, мужики. Динамо нехер булки расслаблять, звезду уже в поймали, на классе решили поиграть, которого оказалось что и нету.

      6
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