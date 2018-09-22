РПЛ. «Динамо» в компенсированное время не забило пенальти и минимально проиграло «Анжи»

Состоялся матч восьмого тура РПЛ между «Анжи» и «Динамо». Кавказцы одержали минимальную победу благодаря голу Андреса Понсе. В компенсированное ко второму тайму время игрок бело-голубых Евгений Луценко не реализовал пенальти.

Благодаря трем очкам махачкалинцы покинули зону прямого вылета. Динамовцы занимают восьмую строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Динамо (Москва) – Анжи (Махачкала) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Понсе, 49.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Шунич, Хольмен, Жоаозиньо, Соу (Марков, 53), Рауш, Тетте, Кардозу, Луценко, Панченко (Черных, 63).

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Мохаммад, Чайковский (Хамдамов, 48), Долгов (Удалый, 70), Понсе.

Предупреждения: нет – Чайковский, 15; Новосельцев, 59; Дюпин, 89.

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