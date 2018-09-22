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    Молодежное первенство. «Спартак» с Глушаковым и Ещенко обыграл ЦСКА

    Состоялся матч восьмого тура первенства молодежных команд РПЛ. «Спартак» нанес поражение ЦСКА. Более чем тайм красно-белые провели в большинстве.

    В стартовом составе гостей вышли отстраненные от первой команды Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Они поставили лайк под критикой в адрес главного тренера.

    Молодежное первенство РПЛ. 8-й тур

    ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Петрунин, 6; 0:2 – Прошляков, 61; 1:2 – Янов, 85.

    Удаления: Олейников, 19 – нет.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2018 16:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 11:47

      Просто молодцы.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 22 сентября 2018, 17:30

      Молодцы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 сентября 2018, 17:26

      всё закономерно такой счёт и должен быть у молодёжки это стимул перед игрой завтра главной команды

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4880

      алдан2014 22 сентября 2018, 17:06

      Ну и как проявили себя ветераны?

      1
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