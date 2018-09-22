Молодежное первенство. «Спартак» с Глушаковым и Ещенко обыграл ЦСКА

Состоялся матч восьмого тура первенства молодежных команд РПЛ. «Спартак» нанес поражение ЦСКА. Более чем тайм красно-белые провели в большинстве.
В стартовом составе гостей вышли отстраненные от первой команды Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Они поставили лайк под критикой в адрес главного тренера.
Молодежное первенство РПЛ. 8-й тур
ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Петрунин, 6; 0:2 – Прошляков, 61; 1:2 – Янов, 85.
Удаления: Олейников, 19 – нет.
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Турнирная таблица молодежного первенства
Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется
Источник: Бомбардир.ру