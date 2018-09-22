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  • Моуринью – о ничьей с «Вулверхэмптоном»: «Мы не заслуживаем большего»

Моуринью – о ничьей с «Вулверхэмптоном»: «Мы не заслуживаем большего»

22 сентября 2018, 19:37
8

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 6-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:1).

«Я думаю, результат справедлив. Они заслужили очко, а мы заслужили наказание за то, что заработали только одно очко. Они начали лучше нас, были агрессивнее, более мотивированными.

Я ожидал большего от атакующих игроков. Было недостаточно движения, креативности и динамики. Мы позволили им справиться с нашим превосходством в последние 20 минут. В целом мы не заслуживаем большего», – сказал Моуринью.

«МЮ» занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 10 очков в шести турах.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Моуринью Жозе
Комментарии (8)
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AHTUNGBOL
1537634503
Маур аут!
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Рубик Докоян
1537634820
Чего вы все заслуживаете с такой игрой в этом сезоне как и в прошлом, мне не позволяет сказать воспитание и знание КоАП РФ.
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EsKamilio
1537635077
уволить
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RGeroy
1537636185
Это когда нибудь закончится? Сколько надо ждать, чтобы понять, что это не тот тренер? Смотреть тошно на все эти передвижения по полю.
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Vladarg
1537637324
Моуриньо последний сезон в МЮ.все к этому идет.добьется увольнения,получит щедрую неустоечку и счастливый,еще более любящий себя-Особенного,проследует далее.в поисках новой жертвы.
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Вомбат
1537638999
А я вот уже не ожидал большего от тебя, Жозе. Начало сезона показало, что ты окончательно утратил энергетику, потерял последовательность в отстаивании своей линии, не можешь донести свои идеи до игроков, а символ твоей команды - Санчес с его совершенно запредельной зарплатой и совершенно непрофессиональным отношением к делу.
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exreporter
1537639550
пора в Китай или МЛС. Там для пиара все на готове.
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zigbert
1537694161
С такой игрой очки не прибавятся.
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