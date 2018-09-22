Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 6-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:1).

«Я думаю, результат справедлив. Они заслужили очко, а мы заслужили наказание за то, что заработали только одно очко. Они начали лучше нас, были агрессивнее, более мотивированными.

Я ожидал большего от атакующих игроков. Было недостаточно движения, креативности и динамики. Мы позволили им справиться с нашим превосходством в последние 20 минут. В целом мы не заслуживаем большего», – сказал Моуринью.

«МЮ» занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 10 очков в шести турах.