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    Моуринью – о ничьей с «Вулверхэмптоном»: «Мы не заслуживаем большего»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 6-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:1).

    «Я думаю, результат справедлив. Они заслужили очко, а мы заслужили наказание за то, что заработали только одно очко. Они начали лучше нас, были агрессивнее, более мотивированными.

    Я ожидал большего от атакующих игроков. Было недостаточно движения, креативности и динамики. Мы позволили им справиться с нашим превосходством в последние 20 минут. В целом мы не заслуживаем большего», – сказал Моуринью.

    «МЮ» занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 10 очков в шести турах.

    Источник: BBC

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    22.09.2018 19:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 12:16

      С такой игрой очки не прибавятся.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 22 сентября 2018, 21:05

      пора в Китай или МЛС. Там для пиара все на готове.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат 22 сентября 2018, 20:56

      А я вот уже не ожидал большего от тебя, Жозе. Начало сезона показало, что ты окончательно утратил энергетику, потерял последовательность в отстаивании своей линии, не можешь донести свои идеи до игроков, а символ твоей команды - Санчес с его совершенно запредельной зарплатой и совершенно непрофессиональным отношением к делу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 22 сентября 2018, 20:28

      Моуриньо последний сезон в МЮ.все к этому идет.добьется увольнения,получит щедрую неустоечку и счастливый,еще более любящий себя-Особенного,проследует далее.в поисках новой жертвы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      RGeroy 22 сентября 2018, 20:09

      Это когда нибудь закончится?
      Сколько надо ждать, чтобы понять, что это не тот тренер?
      Смотреть тошно на все эти передвижения по полю.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 22 сентября 2018, 19:51

      уволить

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 сентября 2018, 19:47

      Чего вы все заслуживаете с такой игрой в этом сезоне как и в прошлом, мне не позволяет сказать воспитание и знание КоАП РФ.

      5
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 22 сентября 2018, 19:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Маур аут!

      -51
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