Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бердыев: «Полтора тайма игры с «Арсеналом» «Рубина» на поле не было»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итог матча восьмого тура РПЛ против «Арсенала» (2:2). Специалист недоволен командой.

    «Сложно объяснить, почему матч получился таким неровным. Полтора тайма нас не было, и только после второго мяча появилась та команда, которую хотелось бы видеть.

    Даже незабитый пенальти не сломил ребят — вот это радует. Будем работать. Две игры подряд провели неважно, поэтому есть определeнные моменты, над которым нужно много работать», – сказал Бердыев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Казанцы идут в одном очке от зоны Лиги Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2018 18:58
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 12:10

      Хорошо что не опустили руки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат 22 сентября 2018, 21:04

      Бекиевич, а не вернуться ли тебе в Ростов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 сентября 2018, 19:52

      Команда - невидимка смогла вырвать ничью у " Арсенала" в компенсированное время проигрывая 0:2. Последующие 3 матча вход на домашние игры должен быть свободным, билеты выкупают для болельщиков игроки. Такие матчи надо выигрывать даже с похмелья...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 22 сентября 2018, 19:48

      очень плохо, что Курбану Бекиевичу сложно объяснить что-то, касаемо его команды...
      создаётся впечатление, что главный тренер всю неделю на Казанке рыбу ловит на спиннинг, а приходит только на время проведения матча..
      какая-то "хроническая непруха" преследует Рубин.. там, не попал, тут не дожал, здесь не добил.. пенальтиста нет... ВСЕГДА чуть-чуть не хватает... а это ОЧЕНЬ НЕ ХОРОШО, КОГДА КОНЧИТЬ НЕ МОЖЕШЬ... или к урологу надо или к сексопатологу.... может Бекиич стареет? вон у Сёмина замечаю такую же тенденцию))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11