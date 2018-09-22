Бердыев: «Полтора тайма игры с «Арсеналом» «Рубина» на поле не было»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итог матча восьмого тура РПЛ против «Арсенала» (2:2). Специалист недоволен командой.

«Сложно объяснить, почему матч получился таким неровным. Полтора тайма нас не было, и только после второго мяча появилась та команда, которую хотелось бы видеть.

Даже незабитый пенальти не сломил ребят — вот это радует. Будем работать. Две игры подряд провели неважно, поэтому есть определeнные моменты, над которым нужно много работать», – сказал Бердыев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Казанцы идут в одном очке от зоны Лиги Европы.