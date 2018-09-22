Аленичев: «Хотели порадовать фанатов, но огорчили их»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итог матча восьмого тура РПЛ против «Урала» (1:2). Это первая игра сибиряков в Красноярске в высшем дивизионе чемпионата России.

«Хотел бы поблагодарить, в первую очередь, наших болельщиков, которых собралось сегодня очень много! Все мы ждали этого праздника, все-таки семь туров играли практически на выезде.

И вот хотели подарить фанатам праздник, к сожалению, огорчили их результатом, не на тот исход мы надеялись», – сказал тренер.

«Енисей» идет в таблице в зоне стыковых матчей.