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    Аленичев: «Хотели порадовать фанатов, но огорчили их»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итог матча восьмого тура РПЛ против «Урала» (1:2). Это первая игра сибиряков в Красноярске в высшем дивизионе чемпионата России.

    «Хотел бы поблагодарить, в первую очередь, наших болельщиков, которых собралось сегодня очень много! Все мы ждали этого праздника, все-таки семь туров играли практически на выезде.

    И вот хотели подарить фанатам праздник, к сожалению, огорчили их результатом, не на тот исход мы надеялись», – сказал тренер.

    «Енисей» идет в таблице в зоне стыковых матчей.

    Источник: ФК «Енисей»

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    22.09.2018 15:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 11:32

      Бывает. Но отчаиваться не стоит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4880

      алдан2014 22 сентября 2018, 17:15

      Эх Дима,Дима..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +729

      deimos88 22 сентября 2018, 16:01

      Алень - качественный лифтер, сам загоняет в рпл, сам вылетает, не тренер,а красота

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1521

      zarsm 22 сентября 2018, 15:54

      капитан очевидность

      0
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