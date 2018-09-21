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    Глушаков тренируется с молодежной командой «Спартака»

    В четверг полузащитник «Спартака» Денис Глушаков провел тренировку с молодежной командой красно-белых.

    Ранее 31-летний футболист и защитник Андрей Ещенко были отстранены из основного состава москвичей за то, что поставили лайки под публикацией в инстаграме актера Дмитрий Назарова с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.

    Оба футболиста не полетели со «Спартаком» на матч первого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом» (0:2).

    В воскресенье, 23 сентября, красно-белые в восьмом туре РПЛ встретятся с ЦСКА. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.09.2018 16:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 21 сентября 2018, 20:29

      Иногда полезно спуститься с "небес" на грешную землю чтобы суметь переоценить пройденное и увидеть свои ошибки.Простыми словами говоря "снять корону".Думаю что Денис как не глупый человек сумеет это сделать.Да и для Спартака он еще не всё хорошее совершил.Во всяком случае видно невооружённым взглядом что он переживает за то что творится в команде и не остаётся равнодушным.Ну а от ошибок ещё никто никогда не был застрахован...

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 20:17

      Жаль все же Дениса ,но он сам выбрал этот путь и встал на тропу войны.

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > zigbert 21 сентября 2018, 20:25

      Наличие российского паспорта затмило разум. лимит.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > kykyi 21 сентября 2018, 20:32

      Разум затмил не только российский паспорт но и хороший контракт.

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > zigbert 21 сентября 2018, 20:48

      Вместе с ростовским самогоном-гремучая смесь.

      0
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      Рейтинг: +8

      Sedfeefd 21 сентября 2018, 19:27

      http://tansben.ru Составляют отличные экспрессы, брал подпиской на 20 дней.

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      0
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      Рейтинг: +6311

      порт 21 сентября 2018, 17:09

      Скоро в Краснодар переберётся, там всех принимают.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 21 сентября 2018, 17:08

      Надо штрафную команду создать. Всех лодырей, недовольных, проштрафившихся туда, на воспитание, а в период нахождения там - не платить, все за свой счет. Сидишь на контракте, так отрабатывай его, нечего груши околачивать.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 сентября 2018, 17:01

      "Омолодился", наверное выпил самогонки из молодильных яблок.

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      Рейтинг: +1426

      VSt 21 сентября 2018, 17:00

      Ну что-ж, молодёжь поучат, опыт попередают.
      Для пацанов-то Глушаков - большой дядька. почти небожитель.
      И Глушаков может остепенится. Тоже полезно.

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