Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Глушаков тренируется с молодежной командой «Спартака»

21 сентября 2018, 16:45
10

В четверг полузащитник «Спартака» Денис Глушаков провел тренировку с молодежной командой красно-белых.

Ранее 31-летний футболист и защитник Андрей Ещенко были отстранены из основного состава москвичей за то, что поставили лайки под публикацией в инстаграме актера Дмитрий Назарова с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.

Оба футболиста не полетели со «Спартаком» на матч первого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом» (0:2).

В воскресенье, 23 сентября, красно-белые в восьмом туре РПЛ встретятся с ЦСКА. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VSt
1537538434
Ну что-ж, молодёжь поучат, опыт попередают. Для пацанов-то Глушаков - большой дядька. почти небожитель. И Глушаков может остепенится. Тоже полезно.
Ответить
kykyi
1537538468
"Омолодился", наверное выпил самогонки из молодильных яблок.
Ответить
Т34
1537538895
Надо штрафную команду создать. Всех лодырей, недовольных, проштрафившихся туда, на воспитание, а в период нахождения там - не платить, все за свой счет. Сидишь на контракте, так отрабатывай его, нечего груши околачивать.
Ответить
порт
1537538983
Скоро в Краснодар переберётся, там всех принимают.
Ответить
Sedfeefd
1537547276
http://tansben.ru Составляют отличные экспрессы, брал подпиской на 20 дней. http://tansben.ru
Ответить
zigbert
1537550262
Жаль все же Дениса ,но он сам выбрал этот путь и встал на тропу войны.
Ответить
Krossmen73
1537550943
Иногда полезно спуститься с "небес" на грешную землю чтобы суметь переоценить пройденное и увидеть свои ошибки.Простыми словами говоря "снять корону".Думаю что Денис как не глупый человек сумеет это сделать.Да и для Спартака он еще не всё хорошее совершил.Во всяком случае видно невооружённым взглядом что он переживает за то что творится в команде и не остаётся равнодушным.Ну а от ошибок ещё никто никогда не был застрахован...
Ответить
Главные новости
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
2
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
1
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
10
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
3
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
7
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
9
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
3
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
7
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
8
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
6
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
5
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
6
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
6
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+