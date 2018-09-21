Глушаков тренируется с молодежной командой «Спартака»

Иногда полезно спуститься с "небес" на грешную землю чтобы суметь переоценить пройденное и увидеть свои ошибки.Простыми словами говоря "снять корону".Думаю что Денис как не глупый человек сумеет это сделать.Да и для Спартака он еще не всё хорошее совершил.Во всяком случае видно невооружённым взглядом что он переживает за то что творится в команде и не остаётся равнодушным.Ну а от ошибок ещё никто никогда не был застрахован...
В четверг полузащитник «Спартака» Денис Глушаков провел тренировку с молодежной командой красно-белых.
Ранее 31-летний футболист и защитник Андрей Ещенко были отстранены из основного состава москвичей за то, что поставили лайки под публикацией в инстаграме актера Дмитрий Назарова с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.
Оба футболиста не полетели со «Спартаком» на матч первого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом» (0:2).
В воскресенье, 23 сентября, красно-белые в восьмом туре РПЛ встретятся с ЦСКА. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.