Глушаков тренируется с молодежной командой «Спартака»

В четверг полузащитник «Спартака» Денис Глушаков провел тренировку с молодежной командой красно-белых.

Ранее 31-летний футболист и защитник Андрей Ещенко были отстранены из основного состава москвичей за то, что поставили лайки под публикацией в инстаграме актера Дмитрий Назарова с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.

Оба футболиста не полетели со «Спартаком» на матч первого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом» (0:2).

В воскресенье, 23 сентября, красно-белые в восьмом туре РПЛ встретятся с ЦСКА. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.