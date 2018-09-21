Гол Икарди «Тоттенхэму» признан лучшим в первом туре Лиги чемпионов

Гол нападающего «Интера» Мауро Икарди стал лучшим по итогам первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
На 86-й минуте матча с «Тоттенхэмом» (2:1) аргентинец после передачи с фланга эффектно с лета поразил дальний угол ворот лондонцев.
Икарди обошел в голосовании форварда «Барселоны» Усмане Дембеле, нападающего «Реала» Мариано Диаса и полузащитника «Баварии» Ренату Саншеша.
Видео всех голов можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.
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Источник: УЕФА