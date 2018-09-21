Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гол Икарди «Тоттенхэму» признан лучшим в первом туре Лиги чемпионов

    Гол нападающего «Интера» Мауро Икарди стал лучшим по итогам первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

    На 86-й минуте матча с «Тоттенхэмом» (2:1) аргентинец после передачи с фланга эффектно с лета поразил дальний угол ворот лондонцев.

    Икарди обошел в голосовании форварда «Барселоны» Усмане Дембеле, нападающего «Реала» Мариано Диаса и полузащитника «Баварии» Ренату Саншеша.

    Видео всех голов можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2018 16:32
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +151

      rerih 21 сентября 2018, 20:22

      Малодчик есть же

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +388

      R015RK 21 сентября 2018, 18:43

      На мой взгляд Дембеле должен быть на первом месте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 сентября 2018, 18:34

      Шикардос!!!...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 21 сентября 2018, 17:12

      Краааасиво положил - базару нет!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11