Гол Икарди «Тоттенхэму» признан лучшим в первом туре Лиги чемпионов

Гол нападающего «Интера» Мауро Икарди стал лучшим по итогам первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

На 86-й минуте матча с «Тоттенхэмом» (2:1) аргентинец после передачи с фланга эффектно с лета поразил дальний угол ворот лондонцев.

Икарди обошел в голосовании форварда «Барселоны» Усмане Дембеле, нападающего «Реала» Мариано Диаса и полузащитника «Баварии» Ренату Саншеша.

Видео всех голов можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.