Новый выпуск подкаста «Бомбардира». Слушайте в любом месте

Мы записали еще один подкаст в рамках еженедельной разговорной программы «Скинь мяч». В подкастах мы общаемся о больших важных футбольных темах, спорим, обсуждаем массовую культуру и важные общественные явления.
В первом выпуске мы говорили о Лиге наций, интересе к хоккею и новом альбоме Эминема. Что сейчас? Новые важные темы – о приезде известных легионеров в Россию, феномене преклонения перед звездами, а также успехах США в развитии футбола.
Также подкаст доступен и на других платформах:
Краткое содержание выпуска:
00:20 Иностранные звезды-пенсионеры в российском футболе. Это хорошо?
01:57 Зачем они вообще сюда едут?
08:07 Зачем они нам нужны?
21:37 Голландия против Китая
26:18 Марадона, Тевес, Элджей и золотые зубы
32:32 В Америку тоже едут пенсионеры. Почему там круто?
35:44 Испанский футбол в Майами. Обсуждаем скандал
46:22 Проводить Лигу чемпионов в США – норм?
«Футбол – это рыбалка. В нем есть кайф безмятежности». Скинь мяч №1