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Новый выпуск подкаста «Бомбардира». Слушайте в любом месте

21 сентября 2018, 15:40
2

Мы записали еще один подкаст в рамках еженедельной разговорной программы «Скинь мяч». В подкастах мы общаемся о больших важных футбольных темах, спорим, обсуждаем массовую культуру и важные общественные явления.

В первом выпуске мы говорили о Лиге наций, интересе к хоккею и новом альбоме Эминема. Что сейчас? Новые важные темы – о приезде известных легионеров в Россию, феномене преклонения перед звездами, а также успехах США в развитии футбола.

Также подкаст доступен и на других платформах:

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Краткое содержание выпуска:

00:20 Иностранные звезды-пенсионеры в российском футболе. Это хорошо?
01:57 Зачем они вообще сюда едут?
08:07 Зачем они нам нужны?
21:37 Голландия против Китая
26:18 Марадона, Тевес, Элджей и золотые зубы
32:32 В Америку тоже едут пенсионеры. Почему там круто?
35:44 Испанский футбол в Майами. Обсуждаем скандал
46:22 Проводить Лигу чемпионов в США – норм?

«Футбол – это рыбалка. В нем есть кайф безмятежности». Скинь мяч №1

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (2)
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kaa-71
1537909657
Создали бы канал на приемнике и все с удовольствием слушали новости в дороге
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sprint5
1537971346
кто спит в конкурсе прогнозов после ска хабаровск-ахмат
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