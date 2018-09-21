Новый выпуск подкаста «Бомбардира». Слушайте в любом месте

Мы записали еще один подкаст в рамках еженедельной разговорной программы «Скинь мяч». В подкастах мы общаемся о больших важных футбольных темах, спорим, обсуждаем массовую культуру и важные общественные явления.

В первом выпуске мы говорили о Лиге наций, интересе к хоккею и новом альбоме Эминема. Что сейчас? Новые важные темы – о приезде известных легионеров в Россию, феномене преклонения перед звездами, а также успехах США в развитии футбола.

Также подкаст доступен и на других платформах:

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Краткое содержание выпуска:

00:20 Иностранные звезды-пенсионеры в российском футболе. Это хорошо?

01:57 Зачем они вообще сюда едут?

08:07 Зачем они нам нужны?

21:37 Голландия против Китая

26:18 Марадона, Тевес, Элджей и золотые зубы

32:32 В Америку тоже едут пенсионеры. Почему там круто?

35:44 Испанский футбол в Майами. Обсуждаем скандал

46:22 Проводить Лигу чемпионов в США – норм?

«Футбол – это рыбалка. В нем есть кайф безмятежности». Скинь мяч №1