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    Новый выпуск подкаста «Бомбардира». Слушайте в любом месте

    Мы записали еще один подкаст в рамках еженедельной разговорной программы «Скинь мяч». В подкастах мы общаемся о больших важных футбольных темах, спорим, обсуждаем массовую культуру и важные общественные явления.

    В первом выпуске мы говорили о Лиге наций, интересе к хоккею и новом альбоме Эминема. Что сейчас? Новые важные темы – о приезде известных легионеров в Россию, феномене преклонения перед звездами, а также успехах США в развитии футбола.

    Также подкаст доступен и на других платформах:

    ВКОНТАКТЕ

    ЮТУБ

    ТЕЛЕГРАМ

    CASTBOX

    PLAYER FM

    GOOGLE PLAY

    Краткое содержание выпуска:

    00:20 Иностранные звезды-пенсионеры в российском футболе. Это хорошо?
    01:57 Зачем они вообще сюда едут?
    08:07 Зачем они нам нужны?
    21:37 Голландия против Китая
    26:18 Марадона, Тевес, Элджей и золотые зубы
    32:32 В Америку тоже едут пенсионеры. Почему там круто?
    35:44 Испанский футбол в Майами. Обсуждаем скандал
    46:22 Проводить Лигу чемпионов в США – норм?

    «Футбол – это рыбалка. В нем есть кайф безмятежности». Скинь мяч №1

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2018 15:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 26 сентября 2018, 17:15

      кто спит в конкурсе прогнозов после ска хабаровск-ахмат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 26 сентября 2018, 00:07

      Создали бы канал на приемнике и все с удовольствием слушали новости в дороге

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