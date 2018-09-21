Егоров: «Каррере не хватает критики. Тяжело существовать в условиях, когда тебя обожают сильнее, чем сам клуб»

Журналист Дмитрий Егоров, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера нуждается в большем количестве критики.

«Больше всего тренеру «Спартака» не хватает критики. Очень тяжело существовать в условиях, когда тебя обожают сильнее, чем сам клуб.

Что бы ни случилось, как бы ни играли, кому бы не уступили, ты – герой, а все остальные – подонки», – написал Егоров в твиттере.

Московская команда проиграла два последних матча – «Ахмату» (1:2) в седьмом туре РПЛ и «Рапиду» (0:1) в стартовой игре в Лиге Европы.