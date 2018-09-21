Егоров: «Каррере не хватает критики. Тяжело существовать в условиях, когда тебя обожают сильнее, чем сам клуб»

Это жюрналыст????
Для любого болельщика Спартака тренер никогда не будет выше клуба. Иначе ты не болельщик Спартака.
Золото, бронза, сейчас идём на втором-третьем месте. Неужели не хватает Каррере критики??? А если его будут критиковать, то он вместе с балластом, который ему впихивают, заиграет на уровне Реала????
Видимо этот жюрналыст далёк от футбола, а уж от Спартака далёк настолько, что ..............
Журналист Дмитрий Егоров, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера нуждается в большем количестве критики.
«Больше всего тренеру «Спартака» не хватает критики. Очень тяжело существовать в условиях, когда тебя обожают сильнее, чем сам клуб.
Что бы ни случилось, как бы ни играли, кому бы не уступили, ты – герой, а все остальные – подонки», – написал Егоров в твиттере.
Московская команда проиграла два последних матча – «Ахмату» (1:2) в седьмом туре РПЛ и «Рапиду» (0:1) в стартовой игре в Лиге Европы.