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    Егоров: «Каррере не хватает критики. Тяжело существовать в условиях, когда тебя обожают сильнее, чем сам клуб»

    Журналист Дмитрий Егоров, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера нуждается в большем количестве критики.

    «Больше всего тренеру «Спартака» не хватает критики. Очень тяжело существовать в условиях, когда тебя обожают сильнее, чем сам клуб.

    Что бы ни случилось, как бы ни играли, кому бы не уступили, ты – герой, а все остальные – подонки», – написал Егоров в твиттере.

    Московская команда проиграла два последних матча – «Ахмату» (1:2) в седьмом туре РПЛ и «Рапиду» (0:1) в стартовой игре в Лиге Европы.

    Источник: Twitter

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    21.09.2018 14:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 22 сентября 2018, 00:19

      Это жюрналыст????
      Для любого болельщика Спартака тренер никогда не будет выше клуба. Иначе ты не болельщик Спартака.
      Золото, бронза, сейчас идём на втором-третьем месте. Неужели не хватает Каррере критики??? А если его будут критиковать, то он вместе с балластом, который ему впихивают, заиграет на уровне Реала????
      Видимо этот жюрналыст далёк от футбола, а уж от Спартака далёк настолько, что ..............

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 сентября 2018, 16:59

      Егоров, Аллазаров, ведь большинству известно чьи это люди и с каких пор они только Карреру не травят.Бомбардир, имей совесть.Не печатай людей Измайлова.

      6
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      ...
      Рейтинг: +9164

      vm777 > Мары 21 сентября 2018, 18:48

      Очень занятный момент. Этого псевдожурналиста месяц назад почти никто и не знал. а теперь его тут публикуют.

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 21 сентября 2018, 16:26

      Болтуны, ничего не знают и даже узнать не хотят. Ни про критику, ни про 0:2 от Рапида. Учите матчасть, а потом пишите.

      2
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      Рейтинг: +351

      simoron81 21 сентября 2018, 16:06

      никчемная новость

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2018, 15:57

      Обыграет коней, все хвалить будут.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 15:13

      Чего чего а критики хватает.

      6
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 21 сентября 2018, 14:53

      Егорова теперь и сюда пихают..? Ведь практически из-за него перестал читать чемп.ком

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Vickont 21 сентября 2018, 16:09

      Я бы Диму Егорова даже в Дом-2 не позвал. От него же одни сплетни да слухи.

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      Рейтинг: +33447

      oyabun 21 сентября 2018, 14:50

      Егоров посмотрел хотя бы здесь комменты. Понял бы что он неправ. Карреру тоже сейчас много критикуют. И заслуженно.

      6
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 21 сентября 2018, 14:45

      Каррера как-будто брат Федуна

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