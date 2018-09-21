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  • Егоров: «Каррере не хватает критики. Тяжело существовать в условиях, когда тебя обожают сильнее, чем сам клуб»

Егоров: «Каррере не хватает критики. Тяжело существовать в условиях, когда тебя обожают сильнее, чем сам клуб»

21 сентября 2018, 14:29
11

Журналист Дмитрий Егоров, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера нуждается в большем количестве критики.

«Больше всего тренеру «Спартака» не хватает критики. Очень тяжело существовать в условиях, когда тебя обожают сильнее, чем сам клуб.

Что бы ни случилось, как бы ни играли, кому бы не уступили, ты – герой, а все остальные – подонки», – написал Егоров в твиттере.

Московская команда проиграла два последних матча – «Ахмату» (1:2) в седьмом туре РПЛ и «Рапиду» (0:1) в стартовой игре в Лиге Европы.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (11)
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Alllex68
1537530322
Каррера как-будто брат Федуна
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oyabun
1537530634
Егоров посмотрел хотя бы здесь комменты. Понял бы что он неправ. Карреру тоже сейчас много критикуют. И заслуженно.
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Vickont
1537530835
Егорова теперь и сюда пихают..? Ведь практически из-за него перестал читать чемп.ком
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zigbert
1537532037
Чего чего а критики хватает.
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prezent2017
1537534644
Обыграет коней, все хвалить будут.
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simoron81
1537535170
никчемная новость
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мы_не_рабы
1537536407
Болтуны, ничего не знают и даже узнать не хотят. Ни про критику, ни про 0:2 от Рапида. Учите матчасть, а потом пишите.
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Мары
1537538354
Егоров, Аллазаров, ведь большинству известно чьи это люди и с каких пор они только Карреру не травят.Бомбардир, имей совесть.Не печатай людей Измайлова.
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Владислав Vlad
1537564748
Это жюрналыст???? Для любого болельщика Спартака тренер никогда не будет выше клуба. Иначе ты не болельщик Спартака. Золото, бронза, сейчас идём на втором-третьем месте. Неужели не хватает Каррере критики??? А если его будут критиковать, то он вместе с балластом, который ему впихивают, заиграет на уровне Реала???? Видимо этот жюрналыст далёк от футбола, а уж от Спартака далёк настолько, что ..............
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