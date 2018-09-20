Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Милнер: «Балотелли в «Сити» однажды метал дротики от дартса в людей. А Ричардс хотел оторвать Марио голову»

Милнер: «Балотелли в «Сити» однажды метал дротики от дартса в людей. А Ричардс хотел оторвать Марио голову»

20 сентября 2018, 19:27
6

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал о взаимоотношениях футболистов в бывшем своем клубе – «Манчестер Сити». Хавбек напомнил о временах выступления за британцев Марио Балотелли.

«Марио – интересный персонаж. Он был еще молодым и хотел быть в центре внимания. Например, Балотелли метал дротики в людей. На базе открывал окно и бросал в проходящих людей. Это один из самых глупых поступков, который я помню.

Одновременно с Марио в команде выступал Майка Ричардс. Итальянец разозлил его, сильного мужика. Это было на тренировке. Защитник уже пошел решительным шагом на Балотелли, но всей командой мы остановили Майку. Он хотел оторвать итальянцу голову», – рассказал хавбек.

Милнер играл за «Сити» с 2010 по 2015 годы.

Источник: FourFourTwo
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Ливерпуль Манчестер Сити Ницца Ричардс Майка Милнер Джеймс Балотелли Марио
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1537460889
Может, если бы Марио по-хорошему огреб, стал по-другому себя вести и превратился бы в нормального игрочка и человека.
Ответить
Freyk
1537465034
Ну, ничего удивительного, мы уже в прошлом году убедились, что у Манчини в командах отличная дисциплина.
Ответить
FCZenit is Ivanovo
1537465443
Хмм)) ох эти СМИ
Ответить
сейду
1537466004
Вы ничего не понимаете, он точность развивал. А если честно, выражение "интересный персонаж" (что равносильно интересной личности) как бы намекает
Ответить
21082014
1537467960
Марио-один из лучших могильщиков своего таланта в современном футболе.
Ответить
Главные новости
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
1
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
6
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
3
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
6
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
7
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
19 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19 августа
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
19 августа
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
19 августа
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
19 августа
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
19 августа
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
18 августа
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
18 августа
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
18 августа
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
17 августа
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
17 августа
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
17 августа
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+