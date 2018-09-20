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    Милнер: «Балотелли в «Сити» однажды метал дротики от дартса в людей. А Ричардс хотел оторвать Марио голову»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал о взаимоотношениях футболистов в бывшем своем клубе – «Манчестер Сити». Хавбек напомнил о временах выступления за британцев Марио Балотелли.

    «Марио – интересный персонаж. Он был еще молодым и хотел быть в центре внимания. Например, Балотелли метал дротики в людей. На базе открывал окно и бросал в проходящих людей. Это один из самых глупых поступков, который я помню.

    Одновременно с Марио в команде выступал Майка Ричардс. Итальянец разозлил его, сильного мужика. Это было на тренировке. Защитник уже пошел решительным шагом на Балотелли, но всей командой мы остановили Майку. Он хотел оторвать итальянцу голову», – рассказал хавбек.

    Милнер играл за «Сити» с 2010 по 2015 годы.

    Источник: FourFourTwo

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    20.09.2018 19:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1307

      21082014 20 сентября 2018, 21:26

      Марио-один из лучших могильщиков своего таланта в современном футболе.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > 21082014 20 сентября 2018, 21:53

      Это точно. Всевышний дал ему всё, но сэкономил на мозгах... :-(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      сейду 20 сентября 2018, 20:53

      Вы ничего не понимаете, он точность развивал. А если честно, выражение "интересный персонаж" (что равносильно интересной личности) как бы намекает

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 20 сентября 2018, 20:44

      Хмм)) ох эти СМИ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 20 сентября 2018, 20:37

      Ну, ничего удивительного, мы уже в прошлом году убедились, что у Манчини в командах отличная дисциплина.

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 20 сентября 2018, 19:28

      Может, если бы Марио по-хорошему огреб, стал по-другому себя вести и превратился бы в нормального игрочка и человека.

      4
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