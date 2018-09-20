Милнер: «Балотелли в «Сити» однажды метал дротики от дартса в людей. А Ричардс хотел оторвать Марио голову»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал о взаимоотношениях футболистов в бывшем своем клубе – «Манчестер Сити». Хавбек напомнил о временах выступления за британцев Марио Балотелли.

«Марио – интересный персонаж. Он был еще молодым и хотел быть в центре внимания. Например, Балотелли метал дротики в людей. На базе открывал окно и бросал в проходящих людей. Это один из самых глупых поступков, который я помню.

Одновременно с Марио в команде выступал Майка Ричардс. Итальянец разозлил его, сильного мужика. Это было на тренировке. Защитник уже пошел решительным шагом на Балотелли, но всей командой мы остановили Майку. Он хотел оторвать итальянцу голову», – рассказал хавбек.

Милнер играл за «Сити» с 2010 по 2015 годы.