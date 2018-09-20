Селюк: «Адриано – пьяница, Глушаков – все понятно, Еременко – отбывавший за наркотики. В «Спартаке» не хватает только педофила»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поиздевался над футболистами «Спартака», которые за последнее время стали фигурантами каких-либо скандалов.

«Адриано – пьяница-гуляка. Глушаков – все понятно. Еременко – отбывавший за наркотики.

Ну и командочка собралась. Не хватает только педофила», – написал Селюк в твиттере.

В апреле СМИ сообщили, что нападающий Луис Адриано завел двух любовниц в Москве [в Бразилии у футболиста жена и трое маленьких детей]. А недавно в центр большого скандала попал полузащитник Денис Глушаков: его жена Дарья подала на развод, обвинив мужа в изменах и рукоприкладстве.

Что касается хавбека Романа Еременко, то в сентябре 2016 года , будучи игроком ЦСКА, он был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Этим летом, за несколько месяцев до истечения срока отстранения он заключи контракт со «Спартаком».