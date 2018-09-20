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  • Селюк: «Адриано – пьяница, Глушаков – все понятно, Еременко – отбывавший за наркотики. В «Спартаке» не хватает только педофила»

Селюк: «Адриано – пьяница, Глушаков – все понятно, Еременко – отбывавший за наркотики. В «Спартаке» не хватает только педофила»

20 сентября 2018, 15:47
75

Футбольный агент Дмитрий Селюк поиздевался над футболистами «Спартака», которые за последнее время стали фигурантами каких-либо скандалов.

«Адриано – пьяница-гуляка. Глушаков – все понятно. Еременко – отбывавший за наркотики.

Ну и командочка собралась. Не хватает только педофила», – написал Селюк в твиттере.

В апреле СМИ сообщили, что нападающий Луис Адриано завел двух любовниц в Москве [в Бразилии у футболиста жена и трое маленьких детей]. А недавно в центр большого скандала попал полузащитник Денис Глушаков: его жена Дарья подала на развод, обвинив мужа в изменах и рукоприкладстве.

Что касается хавбека Романа Еременко, то в сентябре 2016 года , будучи игроком ЦСКА, он был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Этим летом, за несколько месяцев до истечения срока отстранения он заключи контракт со «Спартаком».

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Адриано Луис Еременко Роман Селюк Дмитрий
Комментарии (75)
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Т34
1537448611
Не хватает педофила? Вот потому, Селюк , Спартак с тобой и не имеет никаких дел. Да и не только Спартак, но и многие другие. Говорят, что ты еще и скотоложник.
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батог
1537449019
Что, кто то из Спартака не стал трахать, а ты обиделся? Ну че ты, ну бывает!
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ArReal
1537449239
Да стопудово у Селюка завалялся один крайний левый педофил оборонительного плана и он не знает куда его пристроить!
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Антибиотик
1537449895
С этой скотиной связываться никто не хочет, иначе давно бы уже харю разбили.
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Ден 781
1537450425
Селюк намекнул что хочет быть в структуре Спартака, не хватает мол меня
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yarik1_78
1537451055
Мясные,поймайте его и отпинайте как следует!
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hirurg99
1537451340
Всем привет! Я не болельщик "Спартака", но не могу не обратить внимание на этот тупой понос Селюка! Я уверен, что этот, так называемый агент - абсолютно обиженный и опущенный персонаж. Его кредо, как любого педика быть замеченным. Тьфу, мразота!
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Рубик Докоян
1537451665
Селюк уже давно сало выпрашивает. Отбивную по очкам ему могут приготовить.
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KOLBIS
1537454817
Он реально это сказал?...Лять...ну дол*бо***...Бабы видать не дают.бабло кончилось,Траорика некуда впихнуть или ему впихнуть...Фу аж противно гнида...
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Мары
1537457391
Селюковский маломер, очень хочет влезть в трансфер Но Трабуки не пущает, говорит, что пионэр А недавно пан Селюк, подловил на коксе глюк В Спартаке мол всё xерово, высылайте срочно люк Только в свете высших сил, кажется, что он дебил А иначе не понятно он агент, иль педофил.
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