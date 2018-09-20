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    Селюк: «Адриано – пьяница, Глушаков – все понятно, Еременко – отбывавший за наркотики. В «Спартаке» не хватает только педофила»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк поиздевался над футболистами «Спартака», которые за последнее время стали фигурантами каких-либо скандалов.

    «Адриано – пьяница-гуляка. Глушаков – все понятно. Еременко – отбывавший за наркотики.

    Ну и командочка собралась. Не хватает только педофила», – написал Селюк в твиттере.

    В апреле СМИ сообщили, что нападающий Луис Адриано завел двух любовниц в Москве [в Бразилии у футболиста жена и трое маленьких детей]. А недавно в центр большого скандала попал полузащитник Денис Глушаков: его жена Дарья подала на развод, обвинив мужа в изменах и рукоприкладстве.

    Что касается хавбека Романа Еременко, то в сентябре 2016 года , будучи игроком ЦСКА, он был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Этим летом, за несколько месяцев до истечения срока отстранения он заключи контракт со «Спартаком».

    Источник: Twitter

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    20.09.2018 15:47
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    Комментарии75
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      Рейтинг: +57

      sajra 21 сентября 2018, 11:20

      Селюк П И Д Р И Л О ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,О Х У Е В Ш Е Е

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 21 сентября 2018, 09:52

      Предлагаю пригласить в " Спартак" агента д. селюка! Вот тогда будет полный комплект!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 21 сентября 2018, 00:38

      Хорошо сказано!

      0
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 20 сентября 2018, 20:19

      Педофил это ты се люк

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 20 сентября 2018, 19:21

      Видимо, есть кто-то на примете из своих

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 19:15

      Смеяться надо над своей убогой работой Селюк ,как агента а не над Спартаком.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 20 сентября 2018, 19:05

      Пригласить Селюка надо в Спартак(с Траоре вместе). Тогда мечты Селюка о полном комплекте сбудутся.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 сентября 2018, 18:51

      А Селюк кто?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > prezent2017 20 сентября 2018, 19:37

      Петух не **......й, а может и **.....й, мы не знаем!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1445

      GreyDM 20 сентября 2018, 18:51

      я не болельщик спартака, но этой гниде я бы вместе с мясными щи опустил, ибо чмо он редкостное....

      5
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      Рейтинг: +42

      bodhi 20 сентября 2018, 18:50

      Вот так агент предлагает услуги своих клиентов, а возможно и свои. У кого он агент?

      2
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